Актриса также показала соблазнительные платья, с которыми приехала в Арабские Эмираты.

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" и экс-холостячка Ксения Мишина рассказала о своем гардеробе, с которым она приехала в Абу-Даби.

В интервью программе "Светская жизнь" Мишина показала соблазнительные платья, которые прекрасно подчеркивают ее фигуру. В частности, это было полупрозрачное блестящее платье, костюм, который остался актрисе после шоу "Холостячка", а также мини-платье, которое, по словам ведущей программы Кати Осадчей, "больше напоминает корсет, и по длине тоже".

Читайте также"Холостячка" Мишина покрасовалась в "голом" платье во время променада в Абу-Даби (фото)

Кроме этого, Ксения Мишина рассказала, какая у нее есть на сегодня самая дорогая вещь в гардеробе.

"Мне кажется, все-таки сумочка у меня есть, Louis Vuitton. Она стоила где-то 2,5 тысячи долларов. Это мне кажется пока что такой потолок...", - отметила актриса.

По словам Мишиной, эту сумочку ей на день рождения подарил ее бывший Александр Эллерт.

Актриса также добавила, что в ее новой квартире, где она скоро начнет делать ремонт, была не большая, но эстетичная гардеробная.

Как сообщал УНИАН, Ксения Мишина впервые назвала причину расставания с Александром Эллертом. По ее словам, у них были замечательные, яркие, позитивные отношения, однако были и минусы, которые в конечном итоге и привели к разрыву отношений.

Напомним, Ксения Мишина была главной героиней первого сезона романтического реалити "Холостячка". В финале проекта она выбрала шоумена Александра Эллерта.

В июле 2021 года Мишина шокировала всех постом в Instagram, в котором объявила о расставании с Эллертом. Но их позже "застукали" вместе.

На пост-шоу "Как выйти замуж" Ксения рассказала, что у них с Александром сложный период в отношениях, но они пытаются их сохранить.

Впоследствии ходили слухи, что Ксения и Александр восстановили отношения однако Мишина заявила, что у нее нет отношений с Эллертом и они не вместе.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий