Актриса отметила, что именно она была инициатором окончательного разрыва с участником шоу "Холостячка" Александром Эллертом.

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" и экс-холостячка Ксения Мишина впервые назвала причину расставания с Александром Эллертом.

В интервью программе "Светская жизнь" Мишина призналась, что у них были замечательные, яркие, позитивные отношения, однако были и минусы.

"Разные стороны каждого человека, которые должны притереться, найти что-то общее... И мы пытались это сделать, но к сожалению этого не получилось. У нас были и ссоры, постоянные эмоциональные всплески. И я понимала, что это слишком и так нельзя. Я чувствовала в этом себя очень плохо. И эта постоянная боль - ее выдерживать очень сложно", - рассказала экс-холостячка.

Мишина отметила, что именно она была инициатором окончательного разрыва с Эллертом.

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"Я поняла, что просто не могу больше существовать в этих отношениях, что мне очень больно и неприятно, и я просто не знаю, как это решить. Ему тоже сложно и больно, и он тоже не знает, как это разрулить. И принять такое решение, мне кажется, было правильно", - сказала актриса. Она добавила, что пока не знает, как сложится судьба и сойдутся ли они снова в будущем, но и не отвергла такой вариант.

Мишина считает, что основные ссоры происходили из-за ее занятости на работе.

"Я видела большую ценность в этих отношениях. Но когда ты находишься в постоянном стрессе, оно постепенно сходит на нет... Женщина в постоянном стрессе не может долго существовать", - сказала Мишина.

Как сообщал УНИАН, ранее Ксения Мишина намекнула на абьюз и токсичность, говоря о причинах расставания с Александром Эллертом. Однако что именно происходило между ней и шоуменом, она не рассказывала. По словам "холостячки", она окончательно разорвала отношения с комиком и не планирует их возобновлять.

Напомним, Ксения Мишина была главной героиней первого сезона романтического реалити "Холостячка". В финале проекта она выбрала шоумена Александра Эллерта.

В июле 2021 года Мишина шокировала всех постом в Instagram, в котором объявила о расставании с Эллертом. Но их позже "застукали" вместе.

На пост-шоу "Как выйти замуж" Ксения рассказала, что сейчас у них с Александром сложный период в отношениях, но они пытаются их сохранить.

Впоследствии ходили слухи, что Ксения и Александр возобновили отношения однако Мишина заявила, что у нее нет отношений с Эллертом и они не вместе.

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Автор: Александр Топчий