Многие уверены, что самая загадочная пара вместе.

Отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта в прошлом году были под прицелом у всей страны. Тогда "Холостячка" выбрала харизматичного Эллерта, оставив позади скромного Тригубенко. Парочка делилась подробностями своего романа, отмечая, что в их планах свадьба и рождение совместных детей.

Однако в июле этого года Мишина, неожиданно для всех, сообщила об их разрыве. Тогда многие поклонники не могли в это поверить, ведь они считались образцовой парой. Но актриса на пост-шоу "Как выйти замуж" приоткрыла тайну их отношений: "Сейчас у нас сложный период. Я считаю, это нормально, это происходит в каждой паре. Кризис – это шанс на развитие".

Недавно Эллерт решил опубликовать видео с Мишиной. Соответствующий ролик появился в его Instagram в разделе Insta-stories сегодня, 11-го октября.

В кадре Мишина идет впереди, на ней черные лосины и куртка в тон. При этом она держалась за свои ягодицы, а потом и вовсе появилась крупным планом. Также Эллерт рассекретил новое увлечение актрисы, а именно - сквош. Скорее всего, Ксения и Александр восстановили отношения, но пока никаких официальных заявлений от них не поступало.

Читайте также"Супер секси": украинский телеведущий показал свою жену полностью обнаженной"Кое-кто вчера был на сквоше, и теперь еле идет", - подписал шоумен.

Ранее УНИАН сообщал, что Ксения Мишина опубликовала фото рядом с собакой и подписала его: "Вот что значит: "Я у твоих ног".

Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Каролина Гайдук