Актриса приоткрыла завесу съемок в кино и сериалах.

Украинская актриса Ксения Мишина часто снимается в сериалах, где предусмотрены постельные сцены. Вот только, как оказалось, звезда может и отказать режиссеру в съемке в такой сцене.

"Я всегда скажу "Нет", если не вижу в этом смысла. Трудно воспроизвести интимные сцены, когда ты не понимаешь, зачем они в данной работе. В моем недавнем медицинском проекте (сериал "Клятва врача", - УНИАН) столкнулась с такой ситуацией: было решено снять одну очень интимную сцену, на которую зритель впоследствии отреагировал негативно. Было много негативных комментариев, например: "Зачем? Этой героине такое не подходит". Это лишь подтвердило мои собственные ощущения: иногда подобные сцены не нужны", - сказала Мишина в интервью "Фактам".

Читайте такжеШалости на вечеринках: кто из украинских звезд зажигал с голыми монашками, кто попал в криминал, а кого "заклевали" друзьяТакже она рассказала, чем секс в кадре отличается от секса в реальной жизни. По словам Ксении, во время съемок таких откровенных сцен она всегда чувствует диссонанс.

"В жизни это настоящие чувства - ты хочешь это делать. А в кадре тебя заставляют это делать (смеется). Секс в кадре - это техника, просто движения. Это как заплакать: твой организм к этому не готов, но для сцены надо сделать это искусственно", - добавила актриса.

Напомним, ранее Мишина намекнула на причины расставания с Эллертом.

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Автор: Диана Могилевич