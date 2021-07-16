Мишина решила закрыть свой пост для комментариев. Сам Эллерт пока молчит в сети.

Известная украинская актриса и "холостячка" Ксения Мишина объявила о расставании с возлюбленным. Очевидно, речь идет об Александре Эллерте, победившим в шоу.

Об этом артистка написала на своей странице в Instagram. При этом в посте она ни разу не упомянула имя своего возлюбленного Александра.

"Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни. Мы больше не пара, это мое окончательное решение", - заявила Мишина.

Читайте также"Обожаю": Ксения Мишина показала, как нежится в постели со своим возлюбленным"... Сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу. Это конец", - добавила артистка.

Также она попросила подписчиков и всех не задавать ей вопросов и не пытаться ничего выспрашивать и узнавать.

"Дайте мне возможность прожить это экологично и поддержите меня своей тишиной", - попросила Ксения.

Александр Эллерт, о котором, судя по всему, говорится в посте, сейчас отдыхает на море с родителями. От него не было никакой информации о разрыве отношений с Мишиной.

Отношения Мишиной и Эллерта: что известно

18 декабря 2020 года состоялся финал проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной, в котором актриса ответила взаимностью на признание Александру Эллерту.

Со временем пара начала жить вместе. Они неоднократно делились общими фотографиями. Также Ксения и Александр вместе с детьми от предыдущих браков ездили на отдых.

Кроме того, и Мишина, и Эллерт не стеснялись публично говорить о любви, а также говорили о предстоящей свадьбе.

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Автор: Ольга Робейко