Подписчики Ксении в Instagram поинтересовались, состоит ли она в отношениях с Эллертом.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина ответила на вопрос своих подписчиков в Instagram, вместе ли она с победителем проекта "Холостячка" Александром Эллертом.

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По словам Ксении, эта тема волнует многих ее фанов. Ещё бы, пара объявляла о расставании, затем говорила, что пытается сохранить отношения, их замечали вместе после разрыва.

Но, видимо, звезды-участники шоу "Холостячка" действительно расстались.

"Много вопросов на одну и ту же тему. Отвечаю всем. У нас нет отношений и мы не вместе", – заявила Мишина.

Отношения Мишиной и Эллерта: что известно

Ксения Мишина была главной героиней первого сезона романтического реалити "Холостячка". В финале проекта она выбрала шоумена Александра Эллерта.

Но в июле 2021 года Мишина шокировала всех постом в Instagram, в котором объявила о расставании с Эллертом. Но их позже "застукали" вместе.

На пост-шоу "Как выйти замуж" Ксения рассказала, что сейчас у них с Александром сложный период в отношениях, но они пытаются их сохранить.

Автор: Виолетта Орлова