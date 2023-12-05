Его пригласили на необычный корпоратив.

Российский певец, поддержавший полномасштабную войну в Украине, Николай Басков попал в очень смешную ситуацию. Как он рассказал в комментарии росСМИ, однажды его пригласили на очень необычный корпоратив.

По словам Баскова, это произошло несколько лет назад в Москве. Заказ был срочным, поэтому заранее сориентироваться, у кого праздник, артист не успел.

Басков вспомнил, что его приезда в ресторан заказчики очень ждали, причем, за любые деньги. Отмечал день рождения некий Джорджик, и певец во время выступлений поздравлял его со сцены и желал здоровья и всяческих благ. Только лично не видел глаз виновника торжества в зале.

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"А там сидела женщина такая роскошная, она вся была увешана бриллиантами, как новогодняя елка, диадема на голове. Она говорит: "Николай, пойте, он ест". И уже на второй или третьей песне она наклоняется под стол к своему терьеру, у него тоже ошейник в бриллиантах, и говорит: "Вот Джорджик, нам сегодня годик". Ну, так бывает", - рассказал Басков.

К слову, после этого рассказа над Басковым смеялись все. Возможно, это выступление путиниста была пророческим. Неизвестно, где он окажется после того, как Россия проиграет в войне и о ней все забудут.

Напомним, ранее Басков жестко оконфузился прямо на публике.

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