Сигал уже давно поддерживает преступный режим Кремля.

Американский актер Стивен Сигал приехал в Еленовку, где 29 июля 2022 года российские оккупанты устроили теракт, в результате которого погибли 50 украинских военнопленных.

Об этом сообщил кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

Пропагандист Кремля обнародовал фото, на которых Сигал позирует на руинах колонии, где и произошло зверское убийство украинских военных. Российские СМИ со ссылкой на "главу" "ДНР" Дениса Пушилина сообщают, что Сигал планирует снять фильм о Донбассе.

Стоит отметить, что Сигал неоднократно признавался в любви России и говорил, что очень любит туда приезжать. Более того, он уже успел получить российское гражданство.

Кроме того, в России он отметил свое 70-летие. Резонанс в социальных сетях вызвала праздничная речь юбиляра, в которой он на фоне богато сервированных столов обратился к своим гостям со словами поддержки и пообещал помочь им в "голодные времена".

Напомним, утром 29 июля 2022 пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии. Позже сообщалось, что число погибших возросло до 50.

В Генштабе заявили, что ВС РФ осуществили прицельный обстрел исправительного учреждения в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении "военных преступлений" и скрыть пытки над заключенными и расстрелы.

Как сообщают в разведке теракт в Еленовке был спецоперацией РФ против поставки Украине западного высокоточного вооружения. На это указывают первые сообщения РФ о применении и преднамеренном обстреле высокоточным оружием HIMARS исправительной колонии в Еленовке.

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