Пара планирует жить в Москве.

Сын американского актера и режиссера Стивена Сигала, того самого, который много лет поддерживает политику Путина, дружит с диктатором и даже имеет гражданство РФ, женился на россиянке. Девушку зовут Айрин Данилова.

Известно, что свадьба состоялась в столице страны-агрессора. Это была закрытая церемония в элитном поселке Барвиха. Среди гостей был и сам путинист Стивен.

"Стивен очень тепло общался со всеми, подарил невестке красивый букет роз. Выбор сына он безусловно одобряет", - пишут росСМИ.

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К слову, пара познакомилась несколько лет назад в Москве на одном из светских мероприятий. Они скрывали свои отношения, но в 2023 году засветилась вместе в одном роскошном ресторане.

РосСМИ также отмечают, что потомок Сигала - 34-летний Доминик - вместе с женой планирует жить на родине девушки.

Кстати, он также поддерживает взгляды отца относительно политики диктатора, говорил, что любит русскую культуру, неоднократно признавался в любви РФ и постоянно с удовольствием туда приезжает.

Напомним, ранее сторонник России актер Стивен Сигал посетил Еленовку, где оккупанты устроили теракт, в результате которого погибли 50 украинских военнопленных.

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