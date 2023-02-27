Американский актер Стивен Сигал, поддерживающий агрессию РФ против Украины, получил от президента России Владимира Путина орден Дружбы.
Известно, что дружеские отношения Путина и Сигала длятся уже давно. Они оба занимались японскими единоборствами. У Путина есть черный пояс в дзюдо, у Сигала – в айкидо.
За дружбу с диктатором Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Паспорт он получил лично из рук Путина.
Уже через два года он был назначен спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.
Кроме того, Сигал посещал незаконно аннексированные Россией территории. Например, в 2015 году он побывал в Севастополе, в 2022 году - в колонии в Еленовке, которая была разрушена российскими оккупантами.
Тогда же российские СМИ со ссылкой на "главу" "ДНР" Дениса Пушилина сообщали, что Сигал планирует снять фильм о Донбассе.
Чем известен Стивен Сигал
Стивен Сигал снимался в таких картинах как "Вызов" и "Над законом". В 2003 году Сигал приступил к съёмкам давно задуманного фильма о Японии, в котором он использовал часть своей биографии. Главный герой фильма, всю жизнь проживший в Японии, изучавший её культуру и нравы, обучавшийся различным видам боевых искусств, и ставший впоследствии правительственным агентом, был привлечён к операции по нейтрализации кланов якудза, ответственных за убийство премьер-министра. Фильм вышел в прокат в 2004 году.