Стивен Сигал получил орден "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества".

Американский актер Стивен Сигал, поддерживающий агрессию РФ против Украины, получил от президента России Владимира Путина орден Дружбы.

Известно, что дружеские отношения Путина и Сигала длятся уже давно. Они оба занимались японскими единоборствами. У Путина есть черный пояс в дзюдо, у Сигала – в айкидо.

За дружбу с диктатором Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Паспорт он получил лично из рук Путина.

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Уже через два года он был назначен спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Кроме того, Сигал посещал незаконно аннексированные Россией территории. Например, в 2015 году он побывал в Севастополе, в 2022 году - в колонии в Еленовке, которая была разрушена российскими оккупантами.

Тогда же российские СМИ со ссылкой на "главу" "ДНР" Дениса Пушилина сообщали, что Сигал планирует снять фильм о Донбассе.

Чем известен Стивен Сигал

Стивен Сигал снимался в таких картинах как "Вызов" и "Над законом". В 2003 году Сигал приступил к съёмкам давно задуманного фильма о Японии, в котором он использовал часть своей биографии. Главный герой фильма, всю жизнь проживший в Японии, изучавший её культуру и нравы, обучавшийся различным видам боевых искусств, и ставший впоследствии правительственным агентом, был привлечён к операции по нейтрализации кланов якудза, ответственных за убийство премьер-министра. Фильм вышел в прокат в 2004 году.

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