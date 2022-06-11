Кроме того, певец опроверг обвинения в сборах средств для ВСУ.

Популярный российский певец Леонид Агутин, который одним из первых выразил поддержку Украине после начала полномасштабного вторжения РФ, опроверг слухи о своем отъезде из России.

Как сообщает Telegram-канал "Звездач", по словам певца, вся его деятельность сосредоточена в России, поэтому Агутин призвал не верить никаким слухам и сплетням.

"Мы с женой (Анжелика Варум - УНИАН) живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике, не доверяйте информации из ненадежных источников, анонимных Telegram-каналов и соседей из интернета", – заявил Агутин.

Кроме того, в России певца стали обвинять в сборах средств для ВСУ. На своей странице в Instagram Агутин написал, что никакого отношения к помощи украинской армии ни он, ни его жена не имеют.

"Мы никогда не участвовали в сборе денег для ВСУ. Кто-то первый ляпнул для красного словца и многие с удовольствием подхватили. На моих страницах в соцсетях мы давно это опровергли с фактами и доказательствами", – написал Агутин в открытом письме к председателю социалистической политической партии "Справедливая Россия".

Отметим, по информации некоторых источников, Агутин и Варум собирались уехать в США, где уже длительное время живет их дочь.

Недавно стало известно, что Агутин даст концерт в Крыму, который Россия оккупировала еще в 2014 году. Его выступление в отеле "Mriya Resort & SPA" запланировано на 14 августа 2022 года. Впрочем, его жена Анжелика Варум неоднократно осуждала войну в Украине. С 2014 года она отказалась от гастролей в Крыму, поскольку боится запрета на въезд в Украину.

Ранее Агутин осудил войну в Украине. На концерте в Москве он призвал остановить кровопролитие в нашей стране и сорвал аплодисменты.

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