Он призвал восстановить мир.

Российский артист Леонид Агутин, который уже высказывал свою позицию о войне в Украине, во время своего выступления в одном из московских клубов призвал прекратить военные действия на территории нашей страны.

Он отметил, что мирные люди не должны страдать, поэтому активные боевые действия на территории Украины нужно прекратить.

"На все, что происходит сейчас, мы сможем адекватно посмотреть лишь спустя какое-то время, которое все расставит по своим местам. Со стороны. И оно и покажет. А сейчас всем нормальным людям хочется, чтобы побыстрее закончились военные действия и наступил мир. Чтобы не страдали мирные люди. А мы пока будем делать то, что можем, что умеем и что должны", – сказал певец.

Напомним, ранее в Дубае музыканты сорвали выступление пропутинских артистов.

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