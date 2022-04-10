Его концерт в Ялте запланирован на август.

Российский музыкант Леонид Агутин даст концерт в Крыму, который Россия оккупировала еще в 2014 году. Его выступление в отеле "Mriya Resort & SPA" запланировано на 14 августа 2022 года.

Стоит отметить, что ранее Агутин осудил войну в Украине. На концерте в Москве он призвал остановить кровопролитие в нашей стране и сорвал аплодисменты.

"На все, что происходит сейчас, мы сможем адекватно посмотреть лишь спустя какое-то время, которое все расставит по своим местам. Со стороны. И оно и покажет. А сейчас всем нормальным людям хочется, чтобы побыстрее закончились военные действия и наступил мир. Чтобы не страдали мирные люди. А мы пока будем делать то, что можем, что умеем и что должны", – сказал тогда певец.

А сейчас появился анонс его концерта в Ялте. Впрочем, и его супруга Анжелика Варум неоднократно осуждала войну в Украине. С 2014 года она отказалась от гастролей в Крыму, так как боится запрета на въезд в Украину.

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