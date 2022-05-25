В изменах его уличила российская журналистка Алена Жигалова.

Российская журналистка Алена Жигалова уличила певца Леонида Агутина в изменах жене. По ее словам, он заводил интрижки с участницами вокального шоу "Голос" и моделями.

Такое заявление она сделала после того, как Агутин назвал "хайпожерами" журналистов, которые распространяют о нем слухи.

"Может, хайпожоры - это те, кто периодически ловит вас на изменах Анжелике Варум? С моделями или участницами шоу "Голос", - сказала Жигалова в своем шоу "Алена, блин".

Отметим, конфликт между знаменитостями разгорелся, когда Жигалова обвинила Агутина в поддержке украинцев в развязанной РФ войне. Также она сказала, что певец вместе со своей женой улетел в Майами.

Напомним, ранее Леонид Агутин на концерте в Москве призвал остановить войну и сорвал аплодисменты.

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