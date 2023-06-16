Представитель актера уже раскрыл имя и пол ребенка.

83-летний актер Аль Пачино снова стал отцом. Для его избранницы, 29-летней Нур Альфаллах, этот ребенок является первенцем. А для самого актера он стал уже четвертым наследником.

Представитель Пачино Стэн Розенфилд уже подтвердил эту информацию в комментарии для издания TMZ. Он также раскрыл пол и имя ребенка актера.

По словам Розенфилда, молодая избранница Пачино родила мальчика. Младенца назвали Романом.

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По данным источников издания, Альфаллах родила недавно. На днях девушку актера уже замечали без животика. Она и Пачино ужинали в ресторане, рядом с ними журналисты заметили автокресло для младенцев.

Однако Пачино и его избранница не комментировали новость о появлении ребенка. Они воздерживаются от комментариев и стараются скрывать от фанатов детали своей жизни.

Отношения Пачино и Альфаллах - что известно

О романе актера с молодой девушкой стало известно в 2022 году. Пачино закрутил роман с "охотницей на миллионеров", так иностранные СМИ прозвали Нур Альфаллах из-за ее романов с пожилыми и богатыми мужчинами.

Совсем недавно стало известно, что девушка беременна. Однако Пачино, как утверждают СМИ, не сразу поверил, что она ждет ребенка именно от него. Он даже требовал ДНК-тест, так как думал, что из-за своей болезни уже не сможет снова стать отцом.

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