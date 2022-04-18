Известный голливудский актер завел отношения с девушкой, которая в три раза моложе.

Легендарный голливудский актер Аль Пачино, которому через неделю исполнится 82 года, закрутил роман со светской львицей Нур Альфаллах, который 28 лет. Известно, что Аль Пачино - не первый избранник девушки, с которым у нее такая большая разница в возрасте. До этого она была замечена в отношениях с 78-летним музыкантом Миком Джаггером и 60-летним миллиардером Николасом Берггрюеном.

Об этом сообщает Page Six.

Известно, что Аль Пачино и Нур Альфаллах познакомились и начали встречаться во время пандемии коронавируса. Источники издания сообщают, что родители девушки на несколько лет моложе ее нового избранника, и, похоже, вообще не против такого союза.

"В основном она встречается с очень богатыми пожилыми мужчинами... Она была с Аль некоторое время, и они очень хорошо ладят. Разница в возрасте не кажется проблемой, хотя он старше ее отца", - сказано в сообщении издания.

Напомним, Аль Пачино упал на красной дорожке кинопремии BAFTA.

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