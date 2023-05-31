Актер встречается с 29-летней Нур Альфаллах, бывшей девушкой Мика Джаггера.

83-летний актер Аль Пачино снова станет отцом. 29-летняя девушка звезды "Крестного отца" находится на восьмом месяце беременности.

Как сообщает TMZ, представители актера уже подтвердили новость о том, что избранница Пачино беременна. Однако знает ли актер пол ребенка и когда его девушка Нур Альфаллах будет рожать - они не рассказали.

Избранницу Пачино называют "охотницей" на пожилых актеров. Известно, что Альфаллах встречалась с Миком Джаггером, когда ему было 78 лет. А до этого она крутила роман с 60-летним миллиардером.

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Помимо этого, девушке приписывали роман с Клинтом Иствудом, на момент предполагаемых отношений актеру был 91 год. Сама Альфаллах утверждала, что Иствуд является другом ее семьи.

Впервые о романе Аль Пачино и молодой девушки стало известно в апреле 2022 года. Этот ребенок станет первенцем для Альфаллах. У Пачино есть дети от прошлых отношений, новая пассия подарит ему четвертого наследника.

Где снимался Аль Пачино

Известный актер прославился после того, как снялся в фильме "Крестный отец". Аль Пачино упорно шел к славе, в 17 лет он сбежал из дома и работал на низкооплачиваемых должностях, собирая деньги для обучения в актерской академии. Когда же его заметили, он стал получать немало предложений.

После роли в "Крестном отце" Пачино также сыграл в фильмах "Лицо со шрамом", "Запах женщины", "Адвокат дьявола" и многих других. Аль Пачино продолжает работать даже сейчас, он не уходит на пенсию. Недавно он снялся в фильме "Дом Гуччи", "Ирландец" и "Охотники".

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