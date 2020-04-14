"В шею вставлена трубка": СМИ узнали подробности о состоянии Надежды Бабкиной

По информации источника СМИ, прогнозы врачей относительно здоровья Бабкиной пока не утешительны.

Российскую певицу Надежду Бабкину госпитализировали в одну из столичных клиник еще две недели назад. Состояние стремительно ухудшалось: уже через несколько дней врачи подключили артистку к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому, чтобы снизить нагрузку на другие органы.

Как стало известно "СтарХиту", официальный диагноз, который поставили врачи, звучит так: внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом.

По информации источника СМИ, прогнозы врачей относительно здоровья Бабкиной пока не утешительны — она по-прежнему подключена к аппаратам и считается тяжелой реанимационной больной.

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"Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами, — рассказал источник "СтарХита" в клинике. — Другой возможности просто нет, потому что со 2-го апреля она на искусственной вентиляции легких – в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд".

Из хороших новостей — температура у артистки сегодня 36,5. А также, согласно контрольному КТ легких, отрицательной динамики не наблюдается: объем их поражения не увеличивается — на данный момент он составляет больше 60%, но это очень тяжелая форма. Звезду окружили вниманием, ее постоянно навещают медсестры и врачи — проводят всю необходимую терапию, в том числе и антибиотиками.

"Насколько нам известно, Надежда Георгиевна почти две недели пыталась заниматься дома самолечением, — продолжает источник "СтарХита". — Поэтому усугубила ситуацию — так ни в коем случае делать нельзя".

Кроме того, у певицы имеется ряд сопутствующих осложнений, которые влияют на здоровье, в том числе гипертония и дефицит щитовидной железы. А незадолго до того, как угодить в больницу, звезда экстремально худела и сбросила за короткое время почти 20 килограммов. Что тоже могло подорвать иммунитет.

Как сообщили ранее 14 апреля СМИ, певицу Надежду Бабкину в понедельник вывели из искусственной комы.