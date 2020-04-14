"Где я была?": больная пневмонией Надежда Бабкина вышла из комы - СМИ

Состояние знаменитой артистки удалось стабилизировать, что позволило вывести ее из комы и отключить от ИВЛ.

Певицу Надежду Бабкину в понедельник вывели из искусственной комы.

Об этом пишет МК со ссылкой на источники, близкие к медикам.

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Состояние знаменитой артистки удалось стабилизировать, что позволило вывести ее из комы и отключить от ИВЛ. Сейчас она в сознании, самостоятельно дышит, а все показатели и анализы пошли на улучшение.

Свидетели чудесного пробуждения казачки утверждают, что Надежда Георгиевна была несколько удивлена, очнувшись. «Где я была?», - и, узнав, что «провалялась без чувств» целую неделю, воскликнула: «Охренеть!», - после чего заметила, что «значит, должна быть сильно голодна».

Надежду Бабкину ввели в медикаментозную кому еще неделю назад, чтобы обеспечить более эффективную работу аппарата искусственной вентиляции легких. Артистка в плохом самочувствии поступила в одну из частных клиник с диагнозом "пневмония" и подозрением на коронавирусную инфекцию еще 1 апреля.