цей матеріал доступний українською

"Шикарный прикид": Каменских присоединилась к популярному флешмобу, прикрыв тело подушками (видео)

04:11, 14 апреля 2020
Звезды
63 0
Лайт
Каменских станцевала в подушках / Instagram Настя Каменских

Известная украинская певица Настя Каменских присоединилась к популярному "карантинному" флешмобу #pillowchallenge, участники которого крепят на своем теле подушку вместо платья.

Соответствующее видео Каменских опубликовала в своем Instagram.

"Готова к свиданию со своей кроватью", - написала она.

На видео артистка пританцовывает, зафиксировав на своем теле две белых подушки, попутно демонстрируя оголенные ноги.

Подписчики звезды видео оценили, оставив множество комплиментарных отзывов.

"Бомба,ещё такого ни у кого не видел, переплюнули!", "Восторг", "Настя, какая же ты красотка", "Супер", "Вот это я понимаю челендж с подушками. А то так скучно смотреть", "Шикарный прикид для карантина", "Даже подушки выглядят идеально", - написали пользователи соцсети.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских выложила в своем Instagram фото, на котором ее лицо снято крупным планом. Из-за этого внимательные пользователи смогли разглядеть небольшие морщинки в уголках глаз Насти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Настя Каменских