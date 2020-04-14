"Шикарный прикид": Каменских присоединилась к популярному флешмобу, прикрыв тело подушками (видео)
Известная украинская певица Настя Каменских присоединилась к популярному "карантинному" флешмобу #pillowchallenge, участники которого крепят на своем теле подушку вместо платья.
Соответствующее видео Каменских опубликовала в своем Instagram.
"Готова к свиданию со своей кроватью", - написала она.
На видео артистка пританцовывает, зафиксировав на своем теле две белых подушки, попутно демонстрируя оголенные ноги.
Подписчики звезды видео оценили, оставив множество комплиментарных отзывов.
"Бомба,ещё такого ни у кого не видел, переплюнули!", "Восторг", "Настя, какая же ты красотка", "Супер", "Вот это я понимаю челендж с подушками. А то так скучно смотреть", "Шикарный прикид для карантина", "Даже подушки выглядят идеально", - написали пользователи соцсети.
Как сообщал УНИАН, ранее Каменских выложила в своем Instagram фото, на котором ее лицо снято крупным планом. Из-за этого внимательные пользователи смогли разглядеть небольшие морщинки в уголках глаз Насти.