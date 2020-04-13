32-летняя Настя Каменских засветила морщины на лице (фото)

Внимательные пользователи смогли разглядеть небольшие морщинки в уголках глаз Насти.

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками свежим фото.

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Артистка выложила в своем Instagram фото, на котором ее лицо снято крупным планом. Из-за этого внимательные пользователи смогли разглядеть небольшие морщинки в уголках глаз Насти.

Тем не менее, большинство поклонников отметили, что певица отлично выглядит.

"Очень похудела! Ты красотка!", - написали ей в комментариях.