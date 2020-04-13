цей матеріал доступний українською

32-летняя Настя Каменских засветила морщины на лице (фото)

12:23, 13 апреля 2020
Звезды
542 0
Большинство поклонников отметили, что певица отлично выглядит / Instagram Настя Каменских

Читайте такжеТина Кароль удивила появлением в "голом" комбинезоне (фото)

Артистка выложила в своем Instagram фото, на котором ее лицо снято крупным планом. Из-за этого внимательные пользователи смогли разглядеть небольшие морщинки в уголках глаз Насти.

Тем не менее, большинство поклонников отметили, что певица отлично выглядит.

"Очень похудела! Ты красотка!", - написали ей в комментариях. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Настя Каменских