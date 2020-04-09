Пышнотелая рэперша alyona alyona эротично станцевала в купальнике рядом с мужчиной (видео)

На видео alyona alyona в купальнике и красной прозрачной накидке эротично станцевала рядом с мужчиной.

Популярная украинская реперша alyona alyona порадовала фанатов весьма пикантным видео.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала видеоролик, в котором вместе с парнем по имени Виктор приняла участие в популярном в сети челлендже Flip the Switch Сhallenge.

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На видео alyona alyona в купальнике и красной прозрачной накидке эротично станцевала рядом с мужчиной, который снимал ее на телефон. Через мгновение они поменялись костюмами и уже Виктор предстал в купальнике и накидке, пытаясь воспроизвести движения своей звездной подруги.

"Пока нет концертов, буду блогером в тренде. Виктору идет красный?", - отметила под снимком реперша.