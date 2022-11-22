Во время эфира зрителей будут ждать специальные видеообращения от финского военного Антти Куронена и украинского волонтера, военной и фельдшера Юлии Паевской.

27 ноября, в воскресенье, в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера специального эпизода самого популярного форматного шоу Финляндии "Song of my life" ("Песня моей жизни").

Во время выпуска, посвященному Украине, певица и тренер "Голосу країни" DOROFEEVA, ведущий 1+1 Тимур Мирошниченко, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и супруги-спортсмены, которые являются национальной гордостью, - Михаил Романчук и Марина Бех, будут рассказывать истории, связанные с переломными моментами в их жизни. По правилам проекта, звезды должны "запутать" друг друга своими рассказами, и одновременно отгадать, кому принадлежит выбор той или иной песни, которые будут звучать вживую.

Организаторы рассказывают, что это не просто знаковые песни для героев шоу, а та музыка, которая помогает всем украинцам держаться в такое непростое время.

Видео дня

"Уникальность этого шоу в том, что песни связаны с историями самих героев. Это не просто композиции, которые нравятся нам, как участникам, это песни, касающиеся переломных моментов в жизни каждого из нас. Приоткроем тайну, что песня, которую мы выбрали, о нашей семейной жизни, о тех трудностях, с которыми нам приходится сталкиваться на пути", - рассказали Михаил Романчук и Марина Бех.

Избранные песни, о которых по правилам шоу никто не будет знать точно и которые будут пытаться отгадать гости вместе со зрителями, будут исполнять вживую популярные украинские артисты KOLA и LAUD.

Сам эпизод – совместная разработка финского продакшн Yellow Film & TV и украинских медиакомпаний 1+1 media и FILM.UA Group. Выпуск будет транслироваться на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – совместно с другими телеканалами обеспечивает вещание Национального марафона "Единые новости". Кроме этого, приобщиться к просмотру можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и в YouTube FILM.UA.

"Говорить об Украине, рассказывать правду с таких площадок - это очень важно. Сегодня мы должны кричать и рассказывать о войне везде, потому что, конечно, не все знают, что на самом деле происходит и в каком количестве. Я очень рада, что имею сегодня такую возможность - говорить правду людям из других стран мира. Надеюсь, что это поможет еще больше привлечь внимания к Украине и наконец закончить эту войну!" - отметила певица KOLA.

Во время эфира зрителей будут ждать специальные видеообращения от финского военного Антти Куронена и украинского волонтера, военной и фельдшера Юлии Паевськой, известной по позывному "Тайра". Антти и Тайра расскажут об ужасах российской войны в Украине, реалиях жизни украинцев в сложнейших условиях и необходимости масштабной поддержки со стороны всего мира.

Организацией выступлений украинского эпизода проекта занималась команда Big Brave Events 1+1 media, режиссерами мероприятия является TRI Directions - Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, известные своими постановками для всемирно известных артистов.

Напомним, что 20-го ноября на телеканале ТЕТ состоялся суперфинал двенадцатого исторического сезона "Голосу країни-12". Во время эфира звезды мировых адаптаций The Voice из других стран поддержали украинцев и записали специальное видеообращение для наших зрителей и команды. Победительницей 12-го сезона проекта стала Мария Квитка.

Справочно:

Song of my life - самое популярное развлекательное шоу Финляндии, собирающее долю просмотра в более 40%. Ведущая Катя Стол заставляет гостей вечера открывать свои сердца силой музыки. Гости угадывают песни друг друга и вместе с тем открывают нечто новое о себе через песню своей жизни и связанную с ней историю. Лучшие артисты исполняют песни вживую в сопровождении оркестра. Зрители вместе с гостями могут отгадывать, кто какую песню выбрал, с помощью специального мобильного приложения. Дистрибьютором этого форматного шоу является компания Armoza Formats.