Прямой эфир состоялся на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве.

В воскресенье, 20 ноября 2022 года, состоялся суперфинал вокального проекта "Голос країни-12". Победительница шоу - Мария Квитка из команды второго шанса.

Во время первого этапа финала проекта Мария мощно исполнила песню "Птах" группы ДахаБраха и Жадана. Второй композицией девушки в суперфинале стала "Реве та стогне", которой она довела зрителей до мурашек по коже.

Победительница проекта получит суперприз от народного тренера Андрея Мацолы. Кроме того, новоиспеченной артистке подарят запись песни, ротацию и клип.

Кто такая Мария Квитка

Квитка из Корсунь-Шевченковского Черкасской области. Она - певица, собирательница фольклора и стилистка. Девушка записала около 2 тысяч народных песен.

Мария неоднократно говорила, что ее цель - популяризовать украинскую народную музыку. И у нее это прекрасно получается. Артистка несет в массы не только украинские песни, но и в каждом эфире предстает в неповторимых народных костюмах. Кстати, до участия в шоу она работала художницей по костюмам на ТВ.

Кто прошел в суперфинал "Голосу країни"

В последний этап суперфинала шоу "Голос країни" в эфире от 20.11.2022 года прошли четыре участника. Это Сергей Соловьев, подопечный Оли Поляковой, Мария Квитка из команды второго шанса, Василий Палюх под руководством звездного тренера Потапа и Давид Маскиса из команды Нади Дорофеевой.

Отметим, что "Голос країни-12" вернулся во время полномасштабной войны в эфир с благотворительной целью - для сбора 3 млн гривень на важную закупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly Mor.

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