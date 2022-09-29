За публичными людьми очень пристально следит пресса и их фанаты, поэтому без скандалов на таком рейтинговом шоу практически не обойтись.

30 сентября на экраны выходит 12-й сезон проекта "Холостяк". Ранее мы писали как сложилась судьба всех "холостяков", на ком женились главные герои разных сезонов и как сложилась судьба победительниц всех сезонов, а теперь вспоминаем какие крупные скандалы были вокруг имен завидных женихов.

Дмитрия Черкасова обвинили в употреблении наркотиков

Герой седьмого сезона шоу "Холостяк" попал в скандал из-за разборок со своей мамой. Так, отношения с финалисткой проекта продлились недолго, и он познакомился в интернете с некой Александрой. В 2017 году они поженились, живут в крепком браке, воспитывают детей. Однако без скандалов не обошлось.

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Так, по неизвестным публике причинам Дмитрий Черкасов не общается со своей мамой из-за внутреннего конфликта. В 2020 году Черкасов дал интервью, в которой упомянул об их напряжённом общении, что не очень понравилось матери.

В одном из мессенджеров она написала: "Ты тряпка, а не сын. И перестань жрать наркотические препараты, а то скоро на Марсе окажешься". Скриншот данной переписки обнародовала жена Дмитрия Александра.

Чем закончился конфликт между родными людьми - неизвестно.

ДТП Макса Михайлюка

Главный герой десятого сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк сбил пешехода. Случилось это в декабре 2021 года. Известно, что мужчина перебегал дорогу на запрещенный сигнал светофора. Это подтвердила и гражданская супруга пострадавшего.

Как комментировал сам Михайлюк прессе, скорость он не превышал, но вот притормозить все же не успел. Тем не менее Макс помог потерпевшему в ДТП с лечением, так как у него были переломы и многочисленные ушибы. В больницу тот попал в состоянии средней тяжести. К слову, сразу после ДТП Михайлюк улетел в США.

Хейт Заливако из-за выбора

Одиннадцатый герой шоу "Холостяк" Михаил Заливако после того, как в финале выбрал турагента Анну Богдан, получил множество осуждений со стороны публики. Его обвинили в том, что он якобы сделал неправильный выбор.

Все ждали другого выбора, ведь впервые за всю историю проекта за шаг до финала в шоу вернулась Юля "Зайка", которая покинула реалити еще в 9-м выпуске. Однако даже это не помешало Михаилу сделать выбор в пользу Богдан.

Судя по всему, фанаты тогда были правы, так как летом 2022 года пара рассталась. Причину они до сих пор не назвали, и тему своих былых отношений в публичном пространстве больше не поднимают.

Естественно, после новости о расставании теперь уже экс-возлюбленных засыпали обвинениями в том, что у них была не настоящая любовь, а контракт, согласно которому они должны были изображать счастливую пару.

Холостяк-12: дата выхода

Изначально новый сезон планировали показать на ТВ весной, но планы изменило полномасштабное вторжение РФ. Сейчас создатели решили подарить зрителям немного романтики и трогательных историй. Первый эпизод нового сезона будет показан 30 сентября.

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