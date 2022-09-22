Из всех одиннадцати сезонов только одна пара создала крепкую семью.

Еще в марте 2022 года на экраны должен был выйти "Холостяк-12" с Александром Топольским, однако все изменило полномасштабное вторжение. Сейчас создатели шоу заявили, что несмотря на украденную оккупантами весну, они хотели бы показать людям эти чувства хотя бы сейчас. Поэтому премьера "Холостяка" состоится 30 сентября. Вспоминаем, что с предыдущими победительницами проекта и как у них сложились отношения.

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1 сезон - Александра Шульгина

Первый сезон вышел в 2011 году. Тогда красотки боролись за сердце завидного холостяка, танцора Макса Чмерковского. Победу одержала Александра Шульгина, с которой Макс пробыл вместе всего месяц. После этого экс-влюбленные заявили, что разочаровались друг в друге, а Чмеровский сказал: "На проекте не нашел для себя идеала".

Сейчас Александра - фитнес-тренер, который помогает девушкам похудеть и поддерживать форму. Живет в США. В июне 2022 стала мамой.

2 сезон - Елена Ряснова

Главным героем второго сезона был Френсис Метью, и кольцо в финале получила Елена Ряснова. После завершения "Холостяка" пара немного прожила в Киеве, но вскоре рассталась. Лена вышла замуж, родила дочь, ведет непубличную жизнь.

3 сезон - Анна Козырь

Третьим холостяком был Андрей Искорнев, 35-летний пластический хирург. В финале он подарил кольцо Анне Козырь, но судьба распорядилась иначе: в 2019 году Аня вышла замуж за другого.

Осенью 2022 года у себя в блоге Анна сообщила, что ждет ребенка.

4 сезон - Анна Селюкова

Главный герой Константин Евтушенко сделал выбор в пользу 30-летней предпринимательницы из Харькова Анны Селюковой. Но почти сразу после завершения Холостяка они перестали общаться и лишь изредка переписывались по смс.

Спустя некоторое время Аня сорвала настоящий куш - закрутила роман с чемпионом мира по покеру. После победы в "Холостяке" она расширила свой бизнес и начала вести блог, который сейчас насчитывает более 30 тысяч подписчиков.

5 сезон - Марина Кищук

Героем шоу "Холостяк-5" стал футболист Сергей Мельник. Победительница проекта - Марина Кищук. Отношения пары после шоу не сложились, и спустя полгода влюбленные объявили о разрыве.

Виной тому, как говорили они тогда, стали отношения на расстоянии. Мельник признался, что в финале выбрал не ту девушку.

Однако это не помешало Кищук построить личное счастье. Победительница 5 сезона романтического проекта "Холостяк" 2 сентября 2021 года вышла замуж за Олега Ивонина. Шикарная свадьба состоялась в Дубае.

6 сезон - Алена Лесык

Успешный бизнесмен Иракли Макацария в финале выбрал Алену Лесык. После проекта пара путешествовала, даже вместе встретила Новый год, но спустя год после финала Иракли и Алена расстались.

Девушка продолжила заниматься модельным бизнесом и неохотно комментировала события в личной жизни. Известно, что разрыв с "холостяком" она пережила болезненно.

7 сезон - Лида Немченко

Пловец Дмитрий Черкасов, ставший главным героем этого сезона, сделал предложение руки и сердца в финале Лидии Немченко. Однако, как и у предыдущих пар, у них возникли проблемы, которые привели к расставанию. Уже на пост-шоу "Холостяк" стало известно, что инициатором расставания была Лида, предложив Дмитрию Черкасову остаться друзьями.

8 сезон - Иванна Гончарук

С главным героем проекта, украинским певцом Рожденом Ануси, Иванна перестала общаться практически сразу после завершения съемок шоу. Да, не помогло даже то, что именно ее он выбрал среди всех претенденток на свое сердце.

Иванна занимается бизнесом, имеет агентство по организации праздников. В одном из своих интервью она рассказала, что после проекта они с Родженом поняли, что друг другу не интересны.

Иванна вышла замуж и родила ребенка.

9 сезон - Дарья Квиткова

В отличие от остальных пар, главный герой Никита Добрынин и победительница сезона Дарья Квиткова - счастливая семья. Даша не только реализовывает себя в профессиональном плане и активно ведет блог, но еще и родила сына своему мужу. Мальчика зовут Лев.

10 сезон - Даша Ульянова

В финале десятого сезона девушка получила кольцо от главного героя, пилота Макса Михайлюка. После завершения проекта пара не смогла построить отношения и очень быстро заявила о разрыве. Несмотря на это, Даша еще долго появлялась на публике с тем самым кольцом, подаренным Михайлюком.

11 сезон - Анна Богдан

Летом 2022 года избранница харьковского бизнесмена Михаила Заливако Анна Богдан со слезами на глазах сообщила, что пара рассталась. Их тут же обвинили в том, что они якобы работают по сценарию, но Аня заявила - все ее чувства настоящие и искренние. Девушка также попросила фолловеров не спрашивать у нее, почему так произошло. Она хочет это "прожить в своей тишине".

Напомним, названы главные украинские премьеры осени 2022.

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