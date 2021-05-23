Пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина сделал ошибочный выбор.

На "холостяка" Михаила Заливако обрушилась волна критики из-за его выбора в финале шоу. Напомним, он подарил кольцо 29-летней турагентке Анне Богдан. А с Юлей "Зайкой" он решил попрощаться.

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Так, Заливако в "историях" Instagram записал видеообращение к поклонникам.

По словам Миши, он посмотрел финальный выпуск "Холостяка-11" со стороны и прочитал сотни комментариев в сети.

"Может, я был неправ. Вы можете сказать, что я не так сделал?" – поинтересовался он.

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"Холостяк" Михаил Заливако в финале шоу выбрал Анну Богдан. Он вручил девушке кольцо и сказал, что он ее любит.

"Это не любовь... Поэтому я сегодня тебя отпускаю", - сказал Миша Юле "Зайке". Девушка не смогла сдержать слез.

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Автор: Ольга Робейко