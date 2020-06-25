"Тряпка": экс-"холостяка" Дмитрия Черкасова обвинили в употреблении наркотиков

Черкасов был главным героем шоу "Холостяк".

Супруга Дмитрия Черкасова Александра опубликовала в Instagram-истории переписку своего мужа со свекровью. Так, мама Димы обвинила его в употреблении наркотических веществ.

Стоит отметить, что ранее супружеская пара дала интервью, в котором рассказала почему Дмитрий не общается со своей семьей. По всей видимости, матери знаменитого пловца откровения сына не понравились и она решила сделать ему "ответочку" в виде очень неприятных слов.

Согласно переписке, свекровь Александры написала своему сыну, что он тряпка. Также она посоветовала ему не употреблять наркотические вещества. Хотя важно отметить, что Черкасов является профессиональным пловцом и в случае употребления наркотиков его бы дисквалифицировал допинг контроль.

Как сообщал УНИАН, ранее "холостяк" Макс показал провокационное фото накануне финала шоу.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram