Только один "холостяк" женился на победительнице шоу.

Первый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк" вышел еще в далеком 2011 году. Главные герои проекта - бизнесмены, врачи, пилоты, хореографы - пытались найти свою любовь. Несмотря на то, что в финале шоу каждый из них выбрал себе спутницу и вручил ей кольцо, только одному из них удалось создать крепкую семью с победительницей шоу.

Сегодня УНИАН расскажет, как сложилась судьба всех главных героев шоу "Холостяк".

Максим Чмерковский

Хореограф Максим Чмерковский в финале проекта выбрал Александру Шульгину. Вот только не судьба им быть вместе. Практически сразу после финала Макс вернулся в Америку, где строил свою карьеру. Там же он познакомился со своей будущей супругой, в браке с которой у него родились прекрасные детки. Впрочем, недавно он возвращался в Украину и даже был судьей танцевального проекта "Танцы со звездами".

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Фрэнсис Романов

Британский принц, профессиональный фотограф Фрэнсис Романов стал главным героем второго сезона шоу. О таком мужчине мечтала каждая девушка, но выбороть победу за его сердце удалось девушке из Запорожья Елене. Их роман длился всего полгода. Затем Фрэнсис вернулся на родину и, вероятно, уже забыл о своей золушке. На данный момент о Романове ничего не слышно, он не ведет публичную жизнь.

Андрей Искорнев

Пластический хирург Андрей Искорнев наделал шума на проекте "Холостяк". В финале за его сердце боролись две девушки - Яна и Аня. Хоть он и выбрал милую Аню, но отношения с ней у него долго не продлились. А на пост-шоу "Как выйти замуж" и вовсе стало известно, что на проекте у него был секс с Яной, во время которого она забеременела. Но у девушки случился выкидыш. Кроме того, на проекте была еще одна девушка Ирина, которая поддерживала главного героя. После всех этих событий Искорнев решил, что именно Ирина - его судьба, но и эти отношения не сложились. Пара недолго вместе жила, но Искорнев решил и ее бросить ради своей студенческой любви.

Константин Евтушенко

Это был первый холостяк, который ни разу не целовался ни с одной участницей проекта. В финале он выбрал Аню Селюкову, но после шоу он признался, что все это время встречался со спортсменкой Натальей Добрынской. После проекта пара вновь воссоединилась, они поженились и Наталья родила ему сына, а через несколько лет и дочь.

Сергей Мельник

Футболист Сергей Мельник на "Холостяке" выбрал Марину, с которой встречался несколько месяцев. Затем пара рассталась, но красавчик не остался без женского внимания. Ему даже приписывали роман с гимнасткой Анной Ризатдиновой. Мельник часто появляется в компании красивых девушек, но занято ли его сердце сейчас - неизвестно.

Иракли Макацария

Грузинский продюсер Иракли Макацария решил строить отношения с Аленой Лесик. Вместе они были аж девять месяцев. Но пара рассталась из-за того, что Иракли перестал интересоваться жизнью Алены. Недавно главный герой проекта "Холостяк" официальной женился на молодой грузинке Лизе Чичуа. Влюбленные сыграли роскошную свадьбу со всеми традициями.

Дмитрий Черкасов

Пловец Дмитрий Черкасов на проекте влюбился в Лиду Немченко, но девушка разбила его сердце. Прийдя в себя, Черкасов в интернете познакомился с девушкой Александрой, на которой потом и женился. По словам супруги Черкасова, она первая ему написала. Она отметила, что боялась говорить ему о том, что у нее есть сын от первого брака, так как знала отношение Димы к этому. Но уже на первом свидании она решилась признаться ему. Конечно, она переживала и понимала, что это может быть их последняя встреча. Но нет. У судьбы на них были свои планы. Сейчас они счастливы в браке, и даже воспитывают общего ребенка.

Рожден Ануси

Творческий Рожден Ануси в финале шоу выбрал Иванну, но сразу после завершения проекта пара рассталась. На данный момент достоверно неизвестно, есть ли у Рождена девушка, но вот Иванна вышла замуж.

Никита Добрынин

Телеведущий Никита Добрынин стал первым за все сезоны холостяком, которому удалось построить крепкий брак с победительницей шоу. В финале он выбрал Дашу Квиткову. Практически сразу после проекта они съехались, а вскоре сыграли пышную свадьбу. Сейчас они воспитывают сына Льва, много путешествуют и наслаждаются жизнью друг с другом.

Макс Михайлюк

Пилот Макс Михайлюк выбрал Дашу Ульянову. Но на пост-шоу "Как выйти замуж" девушка рассказала, что не смогла простить любимому измену. Оказывается, что на проекте Макс переспал с другой девушкой. Позже Михайлюк познакомился с моделью Дашей. Им было хорошо вместе, поэтому вскоре они начали вместе жить. Так, Даша забеременела девочкой, но официально жениться Макс не решался. И только после выписки любимой из роддома, при оформлении документов на ребенка, он тайно затащил ее в ЗАГС для росписи.

Михаил Заливако

Бизнесмен Михаил Заливако в финале шоу вручил заветное кольцо Анне Богдан, экс-жене Андрея Богдана. Пара долгое время была вместе, но таки рассталась. Как призналась сама Анна, решение о расставании приняла именно она, несмотря на их красивую историю любви. Она тяжело переживала их разрыв. При этом сам Михаил никак его не комментировал. Сейчас он ведет информационную войну в своих социальных сетях.

Ранее УНИАН сообщал, как сложилась судьба победительниц всех сезонов шоу "Холостяк".

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