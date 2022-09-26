Макс Михайлюк, Андрей Искорнев

Первый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк" вышел еще в далеком 2011 году. Главные герои проекта - бизнесмены, врачи, пилоты, хореографы - пытались найти свою любовь. Несмотря на то, что в финале шоу каждый из них выбрал себе спутницу и вручил ей кольцо, только одному из них удалось создать крепкую семью с победительницей шоу.

Сегодня УНИАН расскажет, как сложилась судьба всех главных героев шоу "Холостяк".

Максим Чмерковский

Хореограф Максим Чмерковский в финале проекта выбрал Александру Шульгину. Вот только не судьба им быть вместе. Практически сразу после финала Макс вернулся в Америку, где строил свою карьеру. Там же он познакомился со своей будущей супругой, в браке с которой у него родились прекрасные детки. Впрочем, недавно он возвращался в Украину и даже был судьей танцевального проекта "Танцы со звездами".

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Максим Чмерковский / instagram.com/maksimc

Фрэнсис Романов

Британский принц, профессиональный фотограф Фрэнсис Романов стал главным героем второго сезона шоу. О таком мужчине мечтала каждая девушка, но выбороть победу за его сердце удалось девушке из Запорожья Елене. Их роман длился всего полгода. Затем Фрэнсис вернулся на родину и, вероятно, уже забыл о своей золушке. На данный момент о Романове ничего не слышно, он не ведет публичную жизнь.

Фрэнсис Романов / Скриншот YouTube

Андрей Искорнев

Пластический хирург Андрей Искорнев наделал шума на проекте "Холостяк". В финале за его сердце боролись две девушки - Яна и Аня. Хоть он и выбрал милую Аню, но отношения с ней у него долго не продлились. А на пост-шоу "Как выйти замуж" и вовсе стало известно, что на проекте у него был секс с Яной, во время которого она забеременела. Но у девушки случился выкидыш. Кроме того, на проекте была еще одна девушка Ирина, которая поддерживала главного героя. После всех этих событий Искорнев решил, что именно Ирина - его судьба, но и эти отношения не сложились. Пара недолго вместе жила, но Искорнев решил и ее бросить ради своей студенческой любви.

Андрей Искорнев / instagram.com/andrey_iskornev

Константин Евтушенко

Это был первый холостяк, который ни разу не целовался ни с одной участницей проекта. В финале он выбрал Аню Селюкову, но после шоу он признался, что все это время встречался со спортсменкой Натальей Добрынской. После проекта пара вновь воссоединилась, они поженились и Наталья родила ему сына, а через несколько лет и дочь.

Константин Евтушенко / instagram.com/yevtushenko_c

Сергей Мельник

Футболист Сергей Мельник на "Холостяке" выбрал Марину, с которой встречался несколько месяцев. Затем пара рассталась, но красавчик не остался без женского внимания. Ему даже приписывали роман с гимнасткой Анной Ризатдиновой. Мельник часто появляется в компании красивых девушек, но занято ли его сердце сейчас - неизвестно.

Сергей Мельник / instagram.com/sergeimelnik

Иракли Макацария

Грузинский продюсер Иракли Макацария решил строить отношения с Аленой Лесик. Вместе они были аж девять месяцев. Но пара рассталась из-за того, что Иракли перестал интересоваться жизнью Алены. Недавно главный герой проекта "Холостяк" официальной женился на молодой грузинке Лизе Чичуа. Влюбленные сыграли роскошную свадьбу со всеми традициями.

Иракли Макацария / instagram.com/maqatsa

Дмитрий Черкасов

Пловец Дмитрий Черкасов на проекте влюбился в Лиду Немченко, но девушка разбила его сердце. Прийдя в себя, Черкасов в интернете познакомился с девушкой Александрой, на которой потом и женился. По словам супруги Черкасова, она первая ему написала. Она отметила, что боялась говорить ему о том, что у нее есть сын от первого брака, так как знала отношение Димы к этому. Но уже на первом свидании она решилась признаться ему. Конечно, она переживала и понимала, что это может быть их последняя встреча. Но нет. У судьбы на них были свои планы. Сейчас они счастливы в браке, и даже воспитывают общего ребенка.

Дмитрий Черкасов / instagram.com/dmitriy_cherkasov

Рожден Ануси

Творческий Рожден Ануси в финале шоу выбрал Иванну, но сразу после завершения проекта пара рассталась. На данный момент достоверно неизвестно, есть ли у Рождена девушка, но вот Иванна вышла замуж.

Рожден Ануси / Скриншот YouTube

Никита Добрынин

Телеведущий Никита Добрынин стал первым за все сезоны холостяком, которому удалось построить крепкий брак с победительницей шоу. В финале он выбрал Дашу Квиткову. Практически сразу после проекта они съехались, а вскоре сыграли пышную свадьбу. Сейчас они воспитывают сына Льва, много путешествуют и наслаждаются жизнью друг с другом.

Никита Добрынин / instagram.com/nikitadobrynin

Макс Михайлюк

Пилот Макс Михайлюк выбрал Дашу Ульянову. Но на пост-шоу "Как выйти замуж" девушка рассказала, что не смогла простить любимому измену. Оказывается, что на проекте Макс переспал с другой девушкой. Позже Михайлюк познакомился с моделью Дашей. Им было хорошо вместе, поэтому вскоре они начали вместе жить. Так, Даша забеременела девочкой, но официально жениться Макс не решался. И только после выписки любимой из роддома, при оформлении документов на ребенка, он тайно затащил ее в ЗАГС для росписи. 

Макс Михайлюк / instagram.com/flymax305

Михаил Заливако

Бизнесмен Михаил Заливако в финале шоу вручил заветное кольцо Анне Богдан, экс-жене Андрея Богдана. Пара долгое время была вместе, но таки рассталась. Как призналась сама Анна, решение о расставании приняла именно она, несмотря на их красивую историю любви. Она тяжело переживала их разрыв. При этом сам Михаил никак его не комментировал. Сейчас он ведет информационную войну в своих социальных сетях.

Михаил Заливако / Скриншот YouTube

Ранее УНИАН сообщал, как сложилась судьба победительниц всех сезонов шоу "Холостяк".

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