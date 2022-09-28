Никита Добрынин и Даша Квиткова / фото instagram.com

В марте этого года на экраны должен был выйти новый сезон проекта "Холостяк". Однако его премьера отложилась из-за полномасштабного вторжения. Первый выпуск нового 12-го сезона выйдет на экраны 30 сентября. Вспоминаем, как сложилась личная жизнь предыдущих главных героев и на ком они женились.

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Максим Чмерковский

Судьба с победительницей проекта Александрой Шульгиной у него не сложилась, поэтому он уехал в Америку и там нашел свою судьбу. Его супругу зовут Пета Маргатройд, и в официальном браке они с 2017 года. 

Максим Чмерковский и его жена / фото instagram.com/petamurgatroyd

Френсис Метью Романов

После съемок "Холостяка" Френсис вернулся в Англию. Со своей избранницей в проекте он пробыл лишь полгода. С тех пор упоминаний о Френсисе в соцсетях было мало. Нет информации также и о его личной жизни.

Френсис Метью Романов / скриншот

Андрей Искорнев

Судьба Искорнева с девушкой, которую она выбрал на проекте, также не сложилась. На данный момент главный герой третьего сезона все еще холостяк. 

Андрей Искорнев на шоу "Холостяк" / скриншот

Константин Евтушенко

Четвертый "холостяк" расстался с победительницей проекта еще на съемочной площадке. Однако как выяснилось, личная жизнь у него бурлила и вне проекта.

Его жена – легкоатлетка, олимпийская чемпионка Наталья Добрынская. С ней они поженились в июле 2014 года. У пары сложилась счастливая семейная жизнь - они воспитывают троих детей.

Константин Евтушенко и его жена Наталья / instagram.com

Сергей Мельник

Футболист и герой пятого сезона шоу расстался с победительницей проекта через полгода после финала. В своем блоге он не раскрывает личную жизнь, рассказывает только о футболе. 

Сергей Мельник / скриншот

Иракли Макацария

Подкачанный красавчик-грузин также вскоре после финала шоу расстался с победительницей проекта. Относительно недавно Иракли женился. Его избранницей стала грузинка Лиза Чичуа.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа / фото instagram.com

Дмитрий Черкасов

В финале этот холостяк выбрал Лиду Немченко, но они быстро расстались. Затем Дмитрий познакомился в интернете с девушкой по имени Александра. Это случилось в 2017 году.

С тех пор пара больше не расставалась и построила счастливую семью. Дмитрий и Александра растят Тимофея – ребенка Александры от предыдущих отношений, и Марка, который родился 4 февраля 2019-го.

Черкасов со своей женой / фото instagram.com

Рожден Ануси

С победительницей восьмого сезона Роджен расстался. Известно, что на данный момент у него нет девушки.

Рожден Ануси / фото instagram.com

Никита Добрынин

Это единственный главный герой проекта, который женился на победительнице шоу. Его избранницей стала Даша Квиткова. Сейчас они воспитывают годовалого сына по имени Лев. 

Свадьба Никиты и Даши / фото - Instagram Никита Добрынин

Макс Михайлюк

Холостяк выбрал в финале Дашу Ульянову, но пара рассталась. Затем он познакомился с моделью по имени Даша, которая родила ему ребенка. Только после этого пара официально заключила брак.

Макс Михайлюк женился на модели / фото instagram.com

Михаил Заливако

Бизнесмен из Харькова в финале 11-го "Холостяка" выбрал Анну Богдан, но летом 2022 года пара рассталась. Сам мужчина ничего не комментировал, в социальных сетях новую девушку не показывал. По официальным данным он сейчас холостяк. 

Анна Богдан и Михаил Заливако / Фото - instagram.com

Ранее УНИАН писал как сложилась судьба победительниц всех сезонов "Холостяка".

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