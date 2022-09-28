Уже 30 сентября стартует новый, 12 сезон проекта. Вспоминаем, как сложилась личная жизнь его предыдущих главных героев.

В марте этого года на экраны должен был выйти новый сезон проекта "Холостяк". Однако его премьера отложилась из-за полномасштабного вторжения. Первый выпуск нового 12-го сезона выйдет на экраны 30 сентября. Вспоминаем, как сложилась личная жизнь предыдущих главных героев и на ком они женились.

Видео дня

Максим Чмерковский

Судьба с победительницей проекта Александрой Шульгиной у него не сложилась, поэтому он уехал в Америку и там нашел свою судьбу. Его супругу зовут Пета Маргатройд, и в официальном браке они с 2017 года.

Френсис Метью Романов

После съемок "Холостяка" Френсис вернулся в Англию. Со своей избранницей в проекте он пробыл лишь полгода. С тех пор упоминаний о Френсисе в соцсетях было мало. Нет информации также и о его личной жизни.

Андрей Искорнев

Судьба Искорнева с девушкой, которую она выбрал на проекте, также не сложилась. На данный момент главный герой третьего сезона все еще холостяк.

Константин Евтушенко

Четвертый "холостяк" расстался с победительницей проекта еще на съемочной площадке. Однако как выяснилось, личная жизнь у него бурлила и вне проекта.

Его жена – легкоатлетка, олимпийская чемпионка Наталья Добрынская. С ней они поженились в июле 2014 года. У пары сложилась счастливая семейная жизнь - они воспитывают троих детей.

Сергей Мельник

Футболист и герой пятого сезона шоу расстался с победительницей проекта через полгода после финала. В своем блоге он не раскрывает личную жизнь, рассказывает только о футболе.

Иракли Макацария

Подкачанный красавчик-грузин также вскоре после финала шоу расстался с победительницей проекта. Относительно недавно Иракли женился. Его избранницей стала грузинка Лиза Чичуа.

Дмитрий Черкасов

В финале этот холостяк выбрал Лиду Немченко, но они быстро расстались. Затем Дмитрий познакомился в интернете с девушкой по имени Александра. Это случилось в 2017 году.

С тех пор пара больше не расставалась и построила счастливую семью. Дмитрий и Александра растят Тимофея – ребенка Александры от предыдущих отношений, и Марка, который родился 4 февраля 2019-го.

Рожден Ануси

С победительницей восьмого сезона Роджен расстался. Известно, что на данный момент у него нет девушки.

Никита Добрынин

Это единственный главный герой проекта, который женился на победительнице шоу. Его избранницей стала Даша Квиткова. Сейчас они воспитывают годовалого сына по имени Лев.

Макс Михайлюк

Холостяк выбрал в финале Дашу Ульянову, но пара рассталась. Затем он познакомился с моделью по имени Даша, которая родила ему ребенка. Только после этого пара официально заключила брак.

Михаил Заливако

Бизнесмен из Харькова в финале 11-го "Холостяка" выбрал Анну Богдан, но летом 2022 года пара рассталась. Сам мужчина ничего не комментировал, в социальных сетях новую девушку не показывал. По официальным данным он сейчас холостяк.

Ранее УНИАН писал как сложилась судьба победительниц всех сезонов "Холостяка".

Вас также могут заинтересовать новости: