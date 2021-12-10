Мужчина, которого сбил Макс Михайлюк, находится в больнице. На его лечение семья ежедневно тратит тысячи гривен.

После скандального ДТП в центре Киева участник романтического реалити "Холостяк-10" Максим Михайлюк улетел в США. Долгое время пилот не выходил на связь с семьей пострадавшего Федора Мединского. Однако он пересмотрел свою позицию и позвонил гражданской жене мужчины.

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на жену пострадавшего Анжелу Шульгу.

Сначала женщина рассказала журналистам, в каком состоянии находится ее муж. Она также призналась, что Михайлюк с ней не связывался после аварии.

После этого экс-"холостяк" позвонил женщине.

"Он мне сказал, что готов встретиться и, насколько я поняла, помочь деньгами на лечение мужа", – сообщила Шульга.

Женщина отметила, что Макс сейчас находится в Майами (США). Михайлюк с ней встретится в начале следующей недели, когда прилетит в Украину.

Читайте такжеЭкс- "холостяк" Макс Михайлюк впервые показал новорожденную дочьТакже она пожаловалась на дорогостоящее лечение. По словам женщины, в день на лекарства может уйти от 1200 до 1500 гривен, а однажды ей пришлось заплатить сразу 2900 грн.

Как сообщал УНИАН, Макс Михайлюк попал в ДТП в Печерском районе Киева. По его словам, люди начали перебегать дорогу в неположенном месте, и он не успел среагировать. Он пытался притормозить, но было слишком поздно.

Напомним, Макс Михайлюк был главным героем десятого сезона реалити "Холостяк". В финале он выбрал Дашу Ульянову, но они расстались, поскольку девушка не смогла простить своему мужчине измену.

Позже Макс познакомился с моделью Дашей Хлыстун. У них родилась дочь Адриана, а после родов молодые родители узаконили свои отношения.

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Автор: Марта Гичко