Уже в ближайшее время зрители увидят новый сезон "Холостяка" и "Лиги смеха". Однако это еще не все.

Осенью 2022 года украинское ТВ предлагает несколько новых сезонов полюбившихся телепроектов. Чего ждать - читайте в материале УНИАН.

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Холостяк

Премьера романтического проекта с Александром Топольским должна была состояться еще 4 марта, но полномасштабное вторжения РФ сменило планы. Создатели проекта решили все же запустить его.

"Нашу весну украли, но эта осень, как никогда раньше, будет наполнена жизнью! Этой осенью на телеканале состоится премьера "Холостяка" 12 сезон - самого романтического проекта страны, который погрузит вас в атмосферу настоящей любви и страсти и подарит незабываемые эмоции", - отметили создатели шоу.

Премьера запланирована на 30 сентября.

Лига смеха

Зрители смогут увидеть звездный сезон "Битвы титанов", который отсняли еще до полномасштабного вторжения. На ТВ шоу начнут транслировать с 23 сентября.

Известно, что в шоу примут участие сильнейшие команды всех сезонов: "Ветераны космических войск", "30+", "Наш формат", "Трио разные", "Винницкие", "Отдыхаем вместе", "Воробушек", "Стадион Диброва", "VIP Тернополь" и "Веселые Бобры".

Ле Маршрутка "Сіверщина"

Телеведущая Леся Никитюк ранее вела проект "Ле Маршрутка" - украинское тревел-шоу. После двух сезонов шоу закрыли. Сейчас Никитюк снова отправилась по городам Украины с целью показать пострадавшие и деоккупированные регионы.

Например, недавно она побывала в городе Ахтырка на Сумщине.

В своем Instagram-блоге Леся немного рассказала об увиденном и добавила, что программа Ле Маршрутка "Северщина" выйдет в эфир осенью.

Ранее телеведущая говорила, что хочет снять 3 сезон шоу, начав с Киева и окончив в Ялте.

Голос країни

Главный музыкальный проект "Голос країни" вернется в эфир на телеканале ТЕТ и будет помогать ВСУ. Ранее показ "Голоса країни" был прерван из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Премьера состоится в эфире телеканала ТЕТ 2 октября в 21:00.

Напомним, Григорий Решетник ответил, почему проект "Холостяк-12" решили запустить сейчас.

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