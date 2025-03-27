Екатерина Лозовицкая объяснила, верит ли, что на проекте можно встретить любовь.

Победительница романтического реалити "Холостяк-12" с Александром Топольским, модель Екатерина Лозовицкая высказалась о шоу. Девушка ответила, смогла ли бы снова принять участие в проекте.

В интервью для Славы Демина блогерша призналась, что больше она не планирует идти на подобные шоу. Екатерина не смогла бы снова принять участие в "Холостяке", поскольку считает, что это уже пройденный этап в ее жизни. К тому же она считает, что не была бы до конца искренней на новом сезоне, потому что знает, как все происходит на проекте.

"Нет, второй раз не пошла бы. Ну, зачем мне это нужно? Мне кажется, что некоторый опыт не нужно повторять. Я очень благодарна этому опыту, на самом деле. Именно за то, что он был таким непредсказуемым. Он настолько был мне полезен, потому что он был первым. Если я пойду на этот проект во второй раз, я никакой пользы из этого не получу. Потому что я уже знаю, как это происходит. Это уже будет какая-то игра, наверное, больше", - поделилась победительница "Холостяка-12".

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Относительно того, смогла ли бы Лозовицкая стать главной героиней "Холостячка", то она говорит, что нет. Модель не хочет, чтобы о ней говорили, что она не может себя найти, поэтому ходит на разные программы.

"Я не хочу просто с одного шоу на другое шоу, потом на третье шоу, а когда она что-то найдет уже. Наверное, что нет все-таки. Шоу о любви должно быть одно. Иначе потом выглядит очень грустно", - убеждена Екатерина.

Как известно, сразу после завершения шоу "Холостяк" Лозовицкая объявила, что ее отношения с главным героем Топольским не сложились. Пара разошлась за день до начала полномасштабного вторжения. На пост-шоу они рассказали, что просто не сошлись характерами, но решили остаться в дружеских отношениях. Позже девушка рассказывала, что Алекс - не такой прекрасный принц, каким его показали на проекте. На самом деле он не заботился о ней и не проявлял знаков внимания.

Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая разорвала помолвку с бойфрендом и раскрыла причину расставания. Более двух лет девушка находилась в отношениях с мужчиной Владимиром, но в феврале объявила о расставании. Оказалось, что пара была помолвлена, однако модель поняла, что не хочет продолжать отношения и ушла от экс-возлюбленного.

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