Девушка также рассказала, общается ли сейчас с экс-избранником.

Победительница 12 сезона романтического проекта "Холостяк" Екатерина Лозовицкая назвала причину, по которой не сложились отношения с главным героем бизнесменом Алексом Топольским.

По словам девушки, шоу создает специфические условия, где все выглядит иначе, чем в реальной жизни. Поэтому после финала у пары возникли определенные трудности.

"После проекта мы увидели, что наши ценности и планы на будущее не совпадают, и решили разойтись. Жизнь в проекте и вне его существенно отличаются. Во время шоу все кажется ярче из-за эмоций, романтической атмосферы и поддержки со стороны команды. Но реальная жизнь требует времени, усилий и более глубокого взаимопонимания. Поэтому я ценю этот опыт, но понимаю, что настоящие отношения формируются совсем по-другому", - отметила Екатерина в интервью изданию Фокус.

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Победительница "Холостяка-12" также ответила, поддерживает ли связь с Алексом, который сейчас находится за границей.

"Нет, мы с Алексом больше не общаемся. Более того, он заблокирован у меня во всех социальных сетях. Последний раз мы виделись в день нашего расставания - это было за день до начала войны. А общались последний раз еще два года назад. Это уже давно закрытая и забытая история, которую я вспоминаю разве что с радостью, что этот этап остался в прошлом", - отметила Лозовицкая, которая уже в новых отношениях с избранником Владимиром.

Высказалась девушка и о новом сезоне "Холостяка" с ветераном войны Александром "Тереном" Будько. По словам Екатерины, она смотрит выпуски и оценивает проект так:

"После собственного опыта участия в проекте мне было интересно увидеть, как он изменился и оценить его с новой перспективы. Сейчас шоу производит на меня очень положительное впечатление, ведь оно стало более социально ориентированным, поднимает важные темы и продвигает украинскую культуру".

Напомним, ранее экс-участница "Холостяка-13" рассказала о закулисье шоу.

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