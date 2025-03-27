Екатерина Лозовицкая более двух лет находилась в отношениях, но в феврале объявила о расставании.

Победительница романтического шоу "Холостяк 12", главным героем которого был Александр Топольский, Екатерина Лозовицкая, которая ранее рассказывала о кризисе в новых отношениях, сообщила о расставании с экс-бойфрендом. Модель находилась в отношениях с мужчиной Владимиром более двух лет, но девушка отменила помолвку и объяснила почему.

В интервью для Славы Демина блогерша рассказала, что экс-избранник недавно сделал ей предложение. Сначала она согласилась выйти за него замуж, но уже через несколько недель отменила помолвку. По ее словам, после признания она начала чувствовать тревожность, а не счастье, из-за чего отказалась заключать брак и ушла от мужчины. Екатерина говорит, что в отношениях ей не хватало страстной любви к Владимиру, которая обычно есть у влюбленных пар.

"Это была любовь. Я полюбила больше головой. Я очень его уважаю как человека, я очень его люблю как человека, но наверное не хватило этой самой любви, этой вспышки, не хватило чего-то сердечного, такого искреннего, какой-то химии, которая появляется автоматически. Он мне показал, что такое настоящие отношения", - поделилась экс-участница "Холостяка".

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В то же время Лозовицкая благодарна бывшему за совместные моменты и их отношения, которые, как она говорит, были замечательными. Именно она поставила точку в их романе и говорит, что еще до конца не оправилась от расставания. Пока она не готова к новым отношениям.

"Между нами нет грязи, обид или измен. Между нами есть уважение, благодарность и желание счастья друг другу", - написала девушка 7 марта, когда объявила о разрыве с Владимиром.

После расставания с Топольским, которое произошло за день до начала полномасштабного вторжения, Екатерина переехала в Польшу. Там она встретила Владимира, о романе с которым впервые объявила в 2023-м. Пара вместе вернулась в Киев. Впервые о кризисе в отношениях модель рассказала в феврале этого года. Уже в марте стало известно, что они больше не вместе.

Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая призналась, почему у нее не сложились отношения с Алексом после "Холостяка". Паре не удалось построить отношения вне камер. Победительница проекта также ответила, поддерживает ли связь с Топольским, который сейчас находится за границей.

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