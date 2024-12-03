Она также подчеркнула, что зрители не видели полной картинки.

Экс-участница шоу "Холостяк-13 " SMM-менеджер Ксения Щербач призналась, обижена ли на Терена и что думает о поцелуях на проекте с другими участницами.

Не секрет, что на их последнем свидании девушка решила первой поцеловать Александра во время дегустации мороженого. Однако мужчина не ответил ей взаимностью.

А на церемонии роз на пятой неделе он попрощался с ней. Поэтому Ксения решила прокомментировать этот момент и рассказать о своих эмоциях, когда узнала о поцелуях с конкурентками.

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"Я не была обижена на Александра. Для меня ситуация с поцелуями была больше о попытке понять его подход и намерения, а не об обиде или разочаровании. Также важно понимать, что зрители видели ситуацию лишь частично. Люди не имели возможности следить за каждой нашей эмоцией, разговором или нюансом взаимодействия. В реальности все было несколько глубже и сложнее, чем выглядело на экране", - отметила бывшая участница в интервью РБК-Украина.

Она также добавила, что не видит смысла критиковать поцелуи "холостяка" с другими участницами. По словам Ксении, Терен имеет право делать то, что считает нужным и не слушать никакой хейт вокруг.

"Это его выбор, который не нуждается в чьей-то оценке. Мы все пришли на проект, чтобы строить отношения, а проявление чувств разными способами - это часть этого процесса. Я считаю, что каждая ситуация имеет контекст, который может быть понятен только тем, кто в ней находился. И я абсолютно нормально отношусь к тому, что Александр выражает свои чувства так, как это ему естественно".

Напомним, ранее Александр Терен объяснил, почему целуется со многими девушками на проекте.

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