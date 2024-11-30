На проекте осталось 6 участниц.

В пятницу, 29 ноября, на телеканале СТБ показали пятый выпуск 13 сезона романтического шоу "Холостяк", где главным героем является ветеран войны Александр "Терен" Будько.

Все участницы вместе приехали в живописный поселок Сходница, Львовской области. Девушки были в приподнятом настроении и ждали новых приключений. В отеле Терен встретил участниц, отдал ключи от комнат и пригласил тату-мастера Викторию сразу на разговор.

Общение с Викторией

Александр решил обсудить тему детей, ведь на предыдущей церемонии Виктория заявила, что не хочет рожать. Она откровенно объяснила свою позицию так:

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"Я воспитывала младшую сестру и брата только с мамой. Когда они появились, то на меня возложили большую ответственность. Также в предыдущих моих отношениях у меня была беременность и она сорвалась. У меня был выкидыш. Я это болезненно переживала, а парень даже из больницы меня не забрал".

Тату-мастерица добавила, что обвиняла себя в потере ребенка. Поэтому теперь девушка испытывает страх, что история может повториться.

Однако Терен успокоил Викторию и подчеркнул, что никого не смешивает рожать. Сейчас чувства на проекте только зарождаются, поэтому он спокойно относится к ее выбору.

"Холостяк" предложил продолжить общение и они отправились на свидание.

Встреча участниц с Григорием Решетником

А тем временем ведущий Григорий Решетник встретился с участницами в отеле. Он предложил девушкам брать инициативу в собственные руки и показал шесть конвертов, в которых были разные приглашения: где участницы приглашают на свидание, где Терен приглашает их на встречу и групповое свидание. Каждая начала аргументировать, почему и на какую именно встречу она должна отправиться.

После жаркой дискуссии девушки в конце концов нашли общий язык и приняли решение, что на групповое свидание пойдут студентка Юстина и волонтер Инна. SMM-менеджер Ксения, арт-терапевт Вероника, экзотерик Анастасия и блогер Настя завоевали право на встречу, которую инициируют сами. А вот продюсер образовательных проектов Алина пойдет на свидание, которое им организует Терен.

Свидание с Викторией

И пока одни участницы только мечтают о встрече с Тереном, он отправился на прогулку к водоему с тату-мастером Викторией. Там они получили новый совместный опыт - катание на вейксерфинге.

"У него противозачаточные конечности. А если у него не получится? Я решила, что в любом случае я буду его поддерживать", - сказала участница.

Они прошли тренинг на баланс-борде, надели гидрокостюм и стали на доску. Виктория была первой и у нее сразу получилось удержаться на воде и не упасть.

Вторым стал на доску Александр. Мужчина имел определенные трудности из-за протезов, но впоследствии также мог подавить волны.

"Было сложно понять процесс, потому что в протезах было трудно. Через три или четыре попытки я понял все. И потом становился более уверенным. В такие моменты я понял, что нет людей с ограниченными возможностями, есть ограничения в голове".

После нового опыта пара поделилась впечатлениями друг с другом и поцеловалась на закате солнца.

Виктория также решила поднять тему антидепрессантов и признаться, что принимает их последние месяцы. Она поинтересовалась мнением "холостяка". Мужчина заверил, что относится с пониманием к этому и девушка ему нравится.

"Чувствую, что я влюбилась", - сказала Виктория и они снова поцеловались.

Свидание с Ксенией

Следующей на свидание отправилась SMM-менеджер Ксения. Девушка пригласила Александра в дом, где они живут с девушками. После небольшой экскурсии они зашли в ее комнату. Ксения почитала свои записи из личного дневника и была откровенной с главным героем шоу.

Девушка приготовила также завтрак Терену, а затем завязала ему глаза и начала дегустацию мороженого.

В конце Ксения решила поцеловать мужчину первой, однако после снятия повязки Александр не захотел продолжения.

"Я обижена, я больше не буду лезть со своими чувствами", - сказала Ксения.

Разговор с Григорием Решетником

А тем временем Григорий Решетник снова пришел к девушкам. Он дал карточки с откровенными вопросами к "холостяку" и предложил поговорить с ним на такие темы: "Протезы: к чему я должна быть готова?", "Какой секс ты любишь?", "Где и как живем: вместе или отдельно?", "Бюджет: совместный или отдельный?" и многие другие.

Свидание с Настей

Девушка пригласила Терена в СПА и ждала его у бассейна.

"Мне бы хотелось, чтобы наши отношения начали развиваться. Я думаю, что нужно тяжелую артиллерию - купальник. Было эхо в бассейне от того, как громко бьется мое сердце", - сказала блогерша.

Они обсудили тему плавания и Александр впервые снял протезы на проекте.

"Он классно выглядит с протезами и без", - отреагировала Настя.

Также девушка решила подержать протезы, а потом они вместе окунулись в бассейн. Однако в их идиллию вмешались другие участницы, которые внезапно пришли на экскурсию в СПА. Настя расстроилась из-за встречи с конкурентками, но Терен успокоил ее. Девушка призналась, что Терен ей нравится и у них произошел поцелуй.

Затем пара вышла из бассейна и решила продолжить общение. В частности, они обсудили темы быта, жизни вместе и толерантности к русскому языку, ведь Терен видел ролики блогера на русском языке в TikTok. Настя объяснила свою позицию так:

"Было много подписчиков из Казахстана. Я еще оставляла русский, но когда прилетели ракеты в Харьков в "Эпицентр", а у меня там семья близко живет... У меня начали трястись руки и слезы. После этой большой трагедии я решила, что у меня никогда больше не будет ничего российского".

Пара снова поцеловалась.

Свидание с Алиной

"Холостяк" пригласил продюсера образовательных проектов Алину на свидание покататься на квадроцикле. Сначала за рулем был Александр, а потом девушка пересела вперед.

Впоследствии они решили остановится на живописной поляне и пообщаться. Терен спросил о том, что действительно Алина действует согласно собственному сценарию и все планирует, как ранее отмечали другие участницы.

"Я помогаю родителям, у меня есть маленькая сестренка. Я не могу не планировать", - ответила девушка.

Внезапно Терен решил поцеловать Алину. Они обнимались и наслаждались романтической атмосферой вокруг.

Также они обсудили тему бюджета, совместной жизни и чего нужно быть готовым в отношениях с человеком с протезами. Но Александр поспешил успокоить Алину и ответил так:

"Дома я все адаптировал под кресло. Я не могу долго сидеть с согнутыми коленями. Иногда я могу попросить что-то принести".

Групповое свидание с Юстиной и Инной

Студентка Юстина и волонтер Инна встретились с "холостяком" во Львове. Они пришли в крымско-татарское заведение. Им рассказали особое приготовление кофе, когда добавляют соль в знак отказа, а сахар - символ согласия.

Инна выбрала кофе с солью, а Юстина - решила подсластить напиток для Терена.

Впоследствии Александр решил пригласить на личное общение Инну. Они пошли в кофейню, которую открыли харьковчане. Мужчина сам приготовил девушке кофе, ведь раньше работал баристой. Затем они присели за столик. Девушка выразила свое возмущение из-за поцелуев с другими девушками, а потом у них случился тоже поцелуй.

Это заметила Юстина и расплакалась.

"Мне очень больно. Я теперь не знаю, что делать с этой информацией", - сказала девушка.

Однако она все же пошла на личное общение с Александром в цветочный магазин. Там они выбрали цветок для Юстины под названием "женское счастье".

Участница не смогла сдержать слез перед "холостяком" и рассказала о своих эмоциях. Но главный герой заверил, что у него есть симпатия к Юстине и он не хотел делать ей больно. Однако девушка пожелала уехать со свидания.

Свидание с Вероникой

Арт-терапевт Вероника пригласила Терена на творческое свидание. Девушка предложила нарисовать друг друга на холсте и не говорить во время этого процесса.

"С Вероникой трудно установить контакт", - сказал мужчина и все же поддержал ее инициативу.

Они обменялись готовыми портретами и продолжили общение. Веронику расстроила шутка Терена об "исследовании доступности" в прошлом выпуске во время стендапа. Также девушка возмутилась тем, что их поцелуй был не единственным на проекте.

"Из-за этого творчества я как-то не узнал сегодня Веронику", - подытожил Александр.

Свидание с Анастасией

Эзотерик Анастасия пригласила главного героя на массаж. Александр снял перед девушкой протезы и она начала делать ему расслабляющий массаж самостоятельно.

"Меня ничего не пугает. Это твое тело", - отреагировала с пониманием участница, когда ветеран войны снял перед ней протезы.

После массажа они сблизились еще больше. У пары произошел первый совместный поцелуй на шоу.

Продолжили свое общение Анастасия и Александр в джакузи. Девушка рассказала о том, что ее обеспечивает отец и она не будет карьеристкой.

"Я до конца не понял, готова ли Анастасия начать отношения с мужчиной. Мне нужно больше времени побыть с ней, чтобы понять, та ли она женщина, с которой я хочу быть рядом", - резюмировал Терен после свидания и отправился на церемонию роз.

Кто покинул шоу "Холостяк-13" в пятом выпуске

В пятом выпуске шоу "Холостяк" покинули две девушки. Сначала Терен попрощался с арт-терапевтом Вероникой. Мужчина отметил, что во время свидания они будто были рядом, но не вместе и он не почувствовал ее внутренний мир. Также проект покинула SMM-менеджер Ксения. Александр рассказал, что не имеет к ней чувств в сердце и не дал ей розы.

Кто остался в проекте "Холостяк 2024"

Напомним, ранее "холостяк" Александр Терен ответил на критику военных относительно "заигрывания в медийность".

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