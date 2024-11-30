Она также рассказала, что сейчас происходит в ее жизни.

Экс-участница романтического проекта "Холостяк-13" SMM-менеджер Ксения Щербач, которая покинула шоу в пятом выпуске, прокомментировала свой вылет.

25-летняя девушка призналась, что последняя неделя участия в шоу была для нее самой сложной, однако она ни о чем не жалеет.

"Проект для меня завершен, но моя жизнь продолжается... Участие в шоу "Холостяк" было для меня настоящим приключением - со своими взлетами, эмоциями, моментами радости и сомнений. Это было время, когда я открывала себя, иногда ошибалась, но это жизнь мы все ошибаемся, разве нет?" - написала девушка в своем Instagram.

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Также Ксения поблагодарила всех за поддержку и заинтриговала, что сейчас у нее начался новый этап в жизни.

"На проекте я была, как оголенный нерв, мне было эмоционально сложно, но наверное это должно было произойти со мной, наверное... Сейчас у меня новый раздел жизни, и я уже знаю что лучшее ждало меня впереди".

К слову, в пятом выпуске проект "Холостяк" покинули две девушки. Кроме Ксении, в шоу больше не будет арт-терапевта Вероники. К слову, после их вылета осталось 6 девушек, которые продолжают бороться за сердце ветерана войны Александра "Терена" Будько.

Напомним, ранее экс-участница "Холостяка" Ксения рассказала об истинных причинах участия в шоу.

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