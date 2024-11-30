Терен объяснил, что без поцелуев не обойтись.

Главный герой 13-го сезона романтического реалити "Холостяк", ветеран войны Александр "Терен" Будько, ответил на критику зрителей относительно его многочисленных поцелуев с участницами проекта.

В своем Instagram Терен объяснил, что каждый поцелуй для него - это часть большого процесса поиска настоящих чувств и эмоциональной связи.

"Друзья, многие из вас обращают внимание на мои поцелуи в проекте "Холостяк", и вы должны понимать, что каждый поцелуй - это часть большого процесса поиска настоящих чувств и эмоциональной связи", - отметил Терен.

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Он отметил, что его путь на проекте - это не только поиск любви, но и самопознание и понимание, что для него важно в отношениях.

"Это не только романтика, но и возможность узнать больше о себе, о том, что для меня важно в отношениях, и о людях, которые находятся рядом. Для меня каждый поцелуй - это важная часть знакомства и познания", - добавил "Холостяк".

Военный также отметил, что все свидания снимаются не за один день, а за несколько месяцев, поэтому зрители видят лишь монтажную версию событий. Он призвал зрителей к терпению и пониманию, пообещав, что все станет понятнее в финале шоу.

Также Терен поблагодарил зрителей за поддержку и понимание, а съемочную группу - за профессионализм и большую работу над проектом. Он отметил, что ценит каждый момент, проведенный на шоу, и надеется на счастливый финал.

Напомним, в борьбе за сердце "Холостяка" осталось шесть девушек.

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