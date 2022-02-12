Cloudless недовольны выступлением.

Группа Cloudless из-за технических проблем во время выступления еще раз выступит на сцене Нацотбора Евровидения 2022.

Как сообщили музыканты в комментарии ведущему Тимуру Мирошниченко, во время исполнения песни "All be alright" случились проблемы со звуком.

Члены жюри дали музыкантам еще один шанс – они выйдут на сцену после остальных 7 конкурсантов.

Это уже вторая попытка группы на Нацотборе.

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Евровидение 2022: нацотбор конкурса

Сегодня, 12 февраля, в Киеве проходит финал нацотбора на Евровидение от Украины.

В песенном конкурсе в субботу участие примут 8 участников - Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Barleben.

Накануне финала за нарушение правил конкурса был дисквалифицирован LAUD. Оказалось, что свою песню он записал еще в 2018 году и тогда же ее обнародовал.

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