Группа Cloudless из-за технических проблем во время выступления еще раз выступит на сцене Нацотбора Евровидения 2022.
Как сообщили музыканты в комментарии ведущему Тимуру Мирошниченко, во время исполнения песни "All be alright" случились проблемы со звуком.
Члены жюри дали музыкантам еще один шанс – они выйдут на сцену после остальных 7 конкурсантов.
Это уже вторая попытка группы на Нацотборе.
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Евровидение 2022: нацотбор конкурса
Сегодня, 12 февраля, в Киеве проходит финал нацотбора на Евровидение от Украины.
В песенном конкурсе в субботу участие примут 8 участников - Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Barleben.
Накануне финала за нарушение правил конкурса был дисквалифицирован LAUD. Оказалось, что свою песню он записал еще в 2018 году и тогда же ее обнародовал.