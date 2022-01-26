Алина Паш обвинила группу Kalush в плагиате.

Украинская певица Алина Паш обвинила группу Kalush в плагиате. Она заявила, что в своей щедривке они скопировали аранжировку ее песни.

Алину возмутило то, что группа использовала в своей песне звук контрабаса, который максимально похож на тот, что в ее песне "Bosorkanya".

"Не знаю, как назвать это - наглое копирование или уважительное заимствование? Даже тональность та же", - заявила Паш.

Группа Kalush не стала спорить с певицей. Участники согласились с тем, что мелодия похожа, а саундпродюсер Стас Черный щедривки пообещал исправить это недоразумение. Также он отметил, что это получилось совершенно случайно.

Читайте такжеЭлтон Джон заразился коронавирусом и отменил концертыК слову, группа Kalush и Алина Паш прошли в финал нацотбора на Евровидение 2022. Уже 12 февраля станет известно, кто из украинских артистов будет представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе.

Напомним, кто выступит в финале нацотбора на Евровидение 2022.

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