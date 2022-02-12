В жюри конкурса в этом году пригласили Тину Кароль, Джамалу и Ярослава Ладыгина.

Сегодня, 12 февраля, в Киеве проходит финал Нацотбора на Евровидение от Украины.

В песенном конкурсе в субботу участие примут 8 участников - Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Barleben.

Накануне финала за нарушение правил конкурса был дисквалифицирован LAUD. Оказалось, что свою песню он записал еще в 2018 году и тогда же ее обнародовал.

Исполнителей в этом году будут оценивать Тина Кароль, Джамала и Ярослав Ладыгин, а ведущими пригласили Машу Ефросинину и Тимура Мирошниченко.

Финал нацотбора: онлайн-трансляция

Текстовая трансляция ниже:

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ОБНОВЛЕНО. 18:40 Уже состоялось представление всех участников шоу и членов жюри. Традиционно финал открыл прошлогодний представитель Украины на Евровидении – на этот раз группа Go_A.

ОБНОВЛЕНО. 18:30 Шоумен и телеведущий Сергей Притула уже успел побывать за кулисами шоу и встретился с Машей Ефросининой. К слову, предыдущие годы Притула сам вел Нацотбор, однако в этом году от участия отказался.

Победитель нынешнего отбора будет представлять Украину в Турине (Италия). В 2022 году организаторы международного конкурса обновили правила – вместо двух полуфиналов и одного финала будет только финал.

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