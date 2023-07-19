Артист спел о роковых женщинах, которые сводят мужчин с ума.

Лидер группы "Коррупция" Миша Крупин презентовал новый трек "Фам фаталь". К новой песне также уже вышел клип.

"Фам фаталь - это образ женщины, которая никогда не останется незамеченной. Такая сильная и уверенная. Она влюбляет в себя мужчин и вдохновляет на героические поступки. Фам фаталь невозможно покорить. С ее появлением жизнь делится на "до" и "после", - говорится в описании к новому клипу.

В видео, созданном искусственным интеллектом, роковая женщина изображена древнегреческой статуей. Она внезапно "ожила" в стенах музея. Статуя танцевала и даже убегала от мужчины.

"Тільки торкнувся - одразу опік. Її не цікавить, що в гороскопі. Вільна, як вітер, красива, як диво. Виключно тільки до себе дбайлива. Тільки торкнувся - повна поплава. Що вона робить - її тільки справа. Пані, панове, тут гине скрипаль - жінка ля фам фаталь", - говорится в песне.

"Коррупция" - "Фам фаталь" - клип

Реакция сети

Комментаторы оценили новую работу группы "Коррупция" и Крупина. Фаны пришли в восторг от клипа и интересной песни. В комментариях пользователи пишут:

"Этот голос просто сводит с ума"

"Ребята, открыл вас и больше не закрою"

"Спасибо за украинский контент".

Напомним, ранее певец Вова Дантес выпустил полную версию песни "девочка Оля" на украинском.

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