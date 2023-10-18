В украинский прокат фильм выйдет уже 19 октября 2023 года.

"Для 90-летних не существует главных ролей" – этими словами окончательно подтвердил завершение своей карьеры легендарный британский актер Майкл Кейн. Уже 19 октября в украинских кинотеатрах выходит последняя лента с его участием – приключенческая драматическая комедия "Великий беглец" (The Great Escaper).

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" подготовил интересные факты о фильме, которые убедят зрителей, что его не стоит пропускать.

На основе реальных событий

Фильм основан на реальной истории, которая попала в мировые новости и рассказывала о 89-летнем британском ветеране Второй мировой войны Бернарде Джордане, в 2014 году сбежавшем из дома престарелых в городке Хови, чтобы посетить мероприятие во Франции, посвященное 70-летию высадки в Нормандии. Но тихо сбежать ему не удалось: исчезновение мужчины вызвало настоящий переполох в его родном городке.

Звездный состав

Главные роли в фильме сыграли выдающиеся британские актеры Майкл Кейн и Гленда Джексон.

Кейн является лауреатом множества престижных наград, среди которых две премии "Оскар", награды BAFTA, "Золотой глобус" и от Гильдии киноактеров. На протяжении всей истории только дв актера – он и Джек Николсон – были номинированы на "Оскар" в 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах.

Больше всего Кейн известен своим сотрудничеством с британским режиссером Кристофером Ноланом, всего он снялся в восьми его лентах, в том числе в трилогии "Темный рыцарь". Также зрители могли видеть актера в фильмах "Иллюзия обмана", "Юность", "Правила виноделов", "Алфи" и многих других.

Его партнерша по съемочной площадке Гленда Джексон была четыре раза номинирована на премию "Оскар" и два раза становилась ее лауреаткой. Она также имеет четыре номинации на премию "Эмми", шесть номинаций на премию BAFTA и восемь номинаций на "Золотой глобус". Она одна из немногих актрис, получивших так называемую американскую "Тройную корону актерского мастерства" – главные актерские награды: "Оскар" (дважды), "Эмми" (дважды) и "Тони".

"Великий беглец" стал для Гленды Джексон финальным появлением на экране. Она умерла в июне 2023 года, после непродолжительной болезни в 87-летнем возрасте, через девять месяцев после завершения съемок.

До работы над "Великим беглецом" Кейн и Джексон в последний раз играли вместе 48 лет назад – в "Романтической англичанке" 1975 года.

Известный режиссер

Режиссером ленты выступил Оливер Паркер, известный своим широким наследием на поприще британских комедий. Среди них, например, сотрудничество с Роуэном Аткинсоном, известным по роли Мистера Бина, в фильме "Агент Джонни Инглиш: Перезапуск". Украинский зритель также может знать Паркера по его фильму "Дориан Грей", а также культовой дилогии "Восставший из ада".

Оливер Паркер был также номинирован на премию BAFTA за лучший сценарий за работу над фильмом "Идеальный мужчина".

Свое сотрудничество с Кейном режиссер описал следующим образом: "Он фантастический. Он просто обожает играть. И он до сих пор любит пошутить".

Опытная производственная команда

Одним из продюсеров ленты выступил Дуглас Рэй, который до этого работал над фильмами "Джейн Остин" с Энн Хэтэуэй и Джеймсом Макэвоем, "Мисс Браун" с Джуди Денч, "Шарлотта Грей" с Кейт Бланшетт и многими другими.

Исполнительными продюсерами ленты также выступили Кэмерон Маккрекер ("Миллионер из трущоб") и Ева Йейтс ("После Солнца").

Музыкальное сопровождение

Музыку для фильма написал Крейг Армстронг – обладатель двух премий BAFTA и одной "Грэмми", известный работой над фильмами "Мулен Руж" и "Ромео + Джульетта". Армстронг также был назначен офицером Ордена Британской империи на новогодней церемонии 2010 года за свой вклад в музыку.

Ранее композитор уже сотрудничал с режиссером Оливером Паркером – в 2007 году над фильмом "Елизавета: Золотой век".

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