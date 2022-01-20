Премьера состоится на Apple TV+ 18 марта.

В сети появился первый трейлер сериала "Мы прогорели" с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй в главной роли.

Этот мини-сериал расскажет историю сети коворкингов WeWork с момента основания в 2010 году до кризиса в 2019 году. Изначально этот стартап набрал быстрый темп и активно развивался, а потом перестал приносить прибыль.

Роль Адама Ньюмана сыграл американский актер Джаред Лето ("Далласский клуб покупателей", "Реквием по мечте", "Отряд самоубийц"), а роль его жены Ребекки - Энн Хэтэуэй ("Дьявол носит Prada", "Отверженные", "Алиса в Стране чудес").

Напомним, ранее появился первый тизер сериала по "Властелину колец".

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