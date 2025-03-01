Худшей лентой прошлого года стала "Мадам Паутина", а Дакота Джонсон - худшей актрисой.

Антипремия "Золотая малина" (Razzie Awards) объявила победителей. Ежегодно такую награду получат фильмы, актеры, режиссеры, сценаристы, которые стали худшими. В этом году лауреатами стали картины, которым пророчили успех, но они провалились в прокате и не оправдали ожидания зрителей.

На сайте Razzie Awards сообщается, что победители антипремии были выбраны путем голосования 1202 членами жюри, в частности, журналистами, кинокритиками, любителями кино со всего мира. Традиционно худших в мире кино объявляют за день до церемонии "Оскар".

Большие ставки ранее киноманы ставили на "Джокер: Безумие на двоих" режиссера Тодда Филлипса. Правда, несмотря на успех первой части, которая получила сразу несколько "Оскаров", продолжение ленты оказалось провальным. Даже Леди Гага и Хоакин Феникс не спасли ситуацию, и они одержали победу в номинации "Худшая пара на экране". А также лента стала худшим сиквелом прошлого года.

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Худшим фильмом 2024 года признали супергеройскую картину от студии Marvel "Мадам Паутина". В целом лента победила в трех категориях. Картина также одержала победу в номинации "Худший сценарий". Главную роль, как известно, сыграла американская актриса Дакота Джонсон, которую признали худшей актрисой.

Список победителей "Золотой малины":

Худший фильм - "Мадам Паутина"

Худший актер - Джерри Сайнфелд ("Без глазури")

Худшая актриса - Дакота Джонсон ("Мадам Паутина")

Худший актер второго плана - Джон Уайт ("Мегалополис", "Рейган", "Земля теней" и "Незнакомцы")

Худшая актриса второго плана - Эми Шумер ("Без глазури")

Худшая пара в фильме - Хоакин Феникс и Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих")

Худший ремейк или сиквел фильма - "Джокер: Безумие на двоих"

Худший режиссер - Фрэнсис Форд Коппола ("Мегалополис")

Худший сценарий - "Мадам Паутина"

Награда за восстановление репутации - Памела Андерсон ("Последняя шоу-герл")

Напомним, ранее были названы победители кинофестиваля Берлинале-2025. Стало известно, есть ли в списке лауреатов украинский фильм "Стрічка часу".

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