Стали известны ленты, актеры и режиссеры, которые попали в список худших.

Антипремия "Золотая малина", также известная как Razzie Awards, которая ежегодно отмечает худшие фильмы, актеров и режиссеров, объявила номинантов. В антисписок попали известные картины, которым пророчили успех, но они провалились в прокате или просто не оправдали ожидания киноманов. Среди лидеров оказались лента "Джокер: Безумие на двоих", которая попала сразу в семь категорий.

Номинанты были объявлены на сайте Razzie Awards. Они были выбраны путем электронного голосования 1202 членами жюри антипремии. В состав жюри входят любители кино, журналисты, кинокритики из США и еще около 20 стран. Победителей "Золотой малины" объявят 1 марта. Традиционно это произойдет накануне вручения кинопремии "Оскар".

В этом году лидерами, кроме "Джокер: Безумие на двоих", стали также картины "Бордерлендс", "Мадам Паутина", "Мегалополис" и "Рейган", которые собрали по шесть номинаций. Комедия "Без глазури" попала в четыре категории, а "Ворон" - в две.

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Худшими актерами могут стать Хоакин Феникс, Джек Блэк, Дакота Джонсон, Дженнифер Лопес и другие. А вот среди режиссеров в антирейтинг попали Тодд Филлипс, Джерри Сайнфелд, Эс Джей Кларксон и другие.

Полный список номинантов на "Золотую малину" по итогам 2024 года:

Худший фильм года

"Бордерлендс"

"Джокер: Безумие на двоих"

"Мадам Паутина"

"Мегалополис"

"Рейган"

Худший актёр

Джек Блэк - "Дорогой Санта"

Закари Ливай - "Гарольд и магический карандаш"

Хоакин Феникс - "Джокер: Безумие на двоих"

Деннис Куэйд - "Рейган"

Джерри Сайнфелд - "Без глазури"

Худшая актриса

Кейт Бланшетт - "Бордерлендс"

Леди Гага - "Джокер: Безумие на двоих"

Брайс Даллас Говард - "Аргайл: Супершпион"

Дакота Джонсон - "Мадам Паутина"

Дженнифер Лопес - "Атлас"

Худший актёр второго плана

Джек Блэк (голос) - "Бордерлендс"

Кевин Гарт - "Бордерлендс"

Шайа Лабаф - "Мегалополис"

Тахар Рахим - "Мадам Паутина"

Джон Уайт - "Мегалополис", "Рейган", "Земля теней", "Незнакомцы"

Худшая актриса второго плана

Ариана Дебос - "Аргайл: Супершпион" и "Крейвен-охотник"

Лесли-Энн Даун - "Рейган"

Эмма Робертс - "Мадам Паутина"

Эми Шумер - "Без глазури"

FKA Twigs - "Ворон"

Худший режиссер

Эс Джей Кларксон - "Мадам Паутина"

Фрэнсис Форд Коппола - "Мегалополис"

Тодд Филлипс - "Джокер: Безумие на двоих"

Элай Рот - "Бордерлендс"

Джерри Сайнфелд - "Без глазури"

Худший экранный дуэт

Два неприятных персонажа, в частности, Джек Блэк - "Бордерлендс"

Любые два несмешных "комических актера" - "Без глазури"

Весь актерский состав - "Мегалополис"

Хоакин Феникс и Леди Гага - "Джокер: Безумие на двоих"

Деннис Куэйд и Пенелопа Энн Миллер - "Рейган"

Худший ремейк или сиквел

"Ворон"

"Джокер: Безумие на двоих"

"Крейвен-охотник"

"Муфаса: Король Лев"

"Мятежная луна. Часть 2: Та, что оставляет шрамы"

Худший сценарий

"Джокер: Безумие на двоих"

"Крейвен-охотник"

"Мадам Паутина"

"Мегалополис"

"Рейган"

Напомним, ранее были объявлены номинанты на кинопремию BAFTA. За главную награду в категории "Лучший фильм" будут бороться 5 лент.

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