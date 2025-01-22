Худшим фильмом прошлого года может стать "Бордерлендс", "Джокер: Безумие на двоих", "Мадам Паутина", "Мегалополис" или "Рейган" / коллаж УНИАН, скриншот из видео, Sony Pictures, Warner Bros. Pictures

Антипремия "Золотая малина", также известная как Razzie Awards, которая ежегодно отмечает худшие фильмы, актеров и режиссеров, объявила номинантов. В антисписок попали известные картины, которым пророчили успех, но они провалились в прокате или просто не оправдали ожидания киноманов. Среди лидеров оказались лента "Джокер: Безумие на двоих", которая попала сразу в семь категорий.

Номинанты были объявлены на сайте Razzie Awards. Они были выбраны путем электронного голосования 1202 членами жюри антипремии. В состав жюри входят любители кино, журналисты, кинокритики из США и еще около 20 стран. Победителей "Золотой малины" объявят 1 марта. Традиционно это произойдет накануне вручения кинопремии "Оскар".

В этом году лидерами, кроме "Джокер: Безумие на двоих", стали также картины "Бордерлендс", "Мадам Паутина", "Мегалополис" и "Рейган", которые собрали по шесть номинаций. Комедия "Без глазури" попала в четыре категории, а "Ворон" - в две.

Видео дня

Худшими актерами могут стать Хоакин Феникс, Джек Блэк, Дакота Джонсон, Дженнифер Лопес и другие. А вот среди режиссеров в антирейтинг попали Тодд Филлипс, Джерри Сайнфелд, Эс Джей Кларксон и другие.

Полный список номинантов на "Золотую малину" по итогам 2024 года:

Худший фильм года

  • "Бордерлендс"
  • "Джокер: Безумие на двоих"
  • "Мадам Паутина"
  • "Мегалополис"
  • "Рейган"

Худший актёр

  • Джек Блэк - "Дорогой Санта"
  • Закари Ливай - "Гарольд и магический карандаш"
  • Хоакин Феникс - "Джокер: Безумие на двоих"
  • Деннис Куэйд - "Рейган"
  • Джерри Сайнфелд - "Без глазури"

Худшая актриса

  • Кейт Бланшетт - "Бордерлендс"
  • Леди Гага - "Джокер: Безумие на двоих"
  • Брайс Даллас Говард - "Аргайл: Супершпион"
  • Дакота Джонсон - "Мадам Паутина"
  • Дженнифер Лопес - "Атлас"

Худший актёр второго плана

  • Джек Блэк (голос) - "Бордерлендс"
  • Кевин Гарт - "Бордерлендс"
  • Шайа Лабаф - "Мегалополис"
  • Тахар Рахим - "Мадам Паутина"
  • Джон Уайт - "Мегалополис", "Рейган", "Земля теней", "Незнакомцы"

Худшая актриса второго плана

  • Ариана Дебос - "Аргайл: Супершпион" и "Крейвен-охотник"
  • Лесли-Энн Даун - "Рейган"
  • Эмма Робертс - "Мадам Паутина"
  • Эми Шумер - "Без глазури"
  • FKA Twigs - "Ворон"

Худший режиссер

  • Эс Джей Кларксон - "Мадам Паутина"
  • Фрэнсис Форд Коппола - "Мегалополис"
  • Тодд Филлипс - "Джокер: Безумие на двоих"
  • Элай Рот - "Бордерлендс"
  • Джерри Сайнфелд - "Без глазури"

Худший экранный дуэт

  • Два неприятных персонажа, в частности, Джек Блэк - "Бордерлендс"
  • Любые два несмешных "комических актера" - "Без глазури"
  • Весь актерский состав - "Мегалополис"
  • Хоакин Феникс и Леди Гага - "Джокер: Безумие на двоих"
  • Деннис Куэйд и Пенелопа Энн Миллер - "Рейган"

Худший ремейк или сиквел

  • "Ворон"
  • "Джокер: Безумие на двоих"
  • "Крейвен-охотник"
  • "Муфаса: Король Лев"
  • "Мятежная луна. Часть 2: Та, что оставляет шрамы"

Худший сценарий

  • "Джокер: Безумие на двоих"
  • "Крейвен-охотник"
  • "Мадам Паутина"
  • "Мегалополис"
  • "Рейган"

Напомним, ранее были объявлены номинанты на кинопремию BAFTA. За главную награду в категории "Лучший фильм" будут бороться 5 лент.

Вас также могут заинтересовать новости: