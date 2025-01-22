Антипремия "Золотая малина", также известная как Razzie Awards, которая ежегодно отмечает худшие фильмы, актеров и режиссеров, объявила номинантов. В антисписок попали известные картины, которым пророчили успех, но они провалились в прокате или просто не оправдали ожидания киноманов. Среди лидеров оказались лента "Джокер: Безумие на двоих", которая попала сразу в семь категорий.
Номинанты были объявлены на сайте Razzie Awards. Они были выбраны путем электронного голосования 1202 членами жюри антипремии. В состав жюри входят любители кино, журналисты, кинокритики из США и еще около 20 стран. Победителей "Золотой малины" объявят 1 марта. Традиционно это произойдет накануне вручения кинопремии "Оскар".
В этом году лидерами, кроме "Джокер: Безумие на двоих", стали также картины "Бордерлендс", "Мадам Паутина", "Мегалополис" и "Рейган", которые собрали по шесть номинаций. Комедия "Без глазури" попала в четыре категории, а "Ворон" - в две.
Худшими актерами могут стать Хоакин Феникс, Джек Блэк, Дакота Джонсон, Дженнифер Лопес и другие. А вот среди режиссеров в антирейтинг попали Тодд Филлипс, Джерри Сайнфелд, Эс Джей Кларксон и другие.
Полный список номинантов на "Золотую малину" по итогам 2024 года:
Худший фильм года
- "Бордерлендс"
- "Джокер: Безумие на двоих"
- "Мадам Паутина"
- "Мегалополис"
- "Рейган"
Худший актёр
- Джек Блэк - "Дорогой Санта"
- Закари Ливай - "Гарольд и магический карандаш"
- Хоакин Феникс - "Джокер: Безумие на двоих"
- Деннис Куэйд - "Рейган"
- Джерри Сайнфелд - "Без глазури"
Худшая актриса
- Кейт Бланшетт - "Бордерлендс"
- Леди Гага - "Джокер: Безумие на двоих"
- Брайс Даллас Говард - "Аргайл: Супершпион"
- Дакота Джонсон - "Мадам Паутина"
- Дженнифер Лопес - "Атлас"
Худший актёр второго плана
- Джек Блэк (голос) - "Бордерлендс"
- Кевин Гарт - "Бордерлендс"
- Шайа Лабаф - "Мегалополис"
- Тахар Рахим - "Мадам Паутина"
- Джон Уайт - "Мегалополис", "Рейган", "Земля теней", "Незнакомцы"
Худшая актриса второго плана
- Ариана Дебос - "Аргайл: Супершпион" и "Крейвен-охотник"
- Лесли-Энн Даун - "Рейган"
- Эмма Робертс - "Мадам Паутина"
- Эми Шумер - "Без глазури"
- FKA Twigs - "Ворон"
Худший режиссер
- Эс Джей Кларксон - "Мадам Паутина"
- Фрэнсис Форд Коппола - "Мегалополис"
- Тодд Филлипс - "Джокер: Безумие на двоих"
- Элай Рот - "Бордерлендс"
- Джерри Сайнфелд - "Без глазури"
Худший экранный дуэт
- Два неприятных персонажа, в частности, Джек Блэк - "Бордерлендс"
- Любые два несмешных "комических актера" - "Без глазури"
- Весь актерский состав - "Мегалополис"
- Хоакин Феникс и Леди Гага - "Джокер: Безумие на двоих"
- Деннис Куэйд и Пенелопа Энн Миллер - "Рейган"
Худший ремейк или сиквел
- "Ворон"
- "Джокер: Безумие на двоих"
- "Крейвен-охотник"
- "Муфаса: Король Лев"
- "Мятежная луна. Часть 2: Та, что оставляет шрамы"
Худший сценарий
- "Джокер: Безумие на двоих"
- "Крейвен-охотник"
- "Мадам Паутина"
- "Мегалополис"
- "Рейган"
Напомним, ранее были объявлены номинанты на кинопремию BAFTA. За главную награду в категории "Лучший фильм" будут бороться 5 лент.