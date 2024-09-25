Всего в этом году награды будут вручены в 11 номинациях.

7-я Национальная премия кинокритиков "Киноколо", которая будет вручаться во время открытия 8-го кинофестиваля "Киевская неделя критики" 17 октября 2024 года, объявила претендентов на получение наград.

Наибольшее количество номинаций получила лента "Медовый месяц" Жанны Озирной – она претендует на пять наград. Также лидерами по численности номинаций стали картины "Редакция" Романа Бондарчука, "Серые пчелы" Дмитрий Моисеева и "Уроки толерантности" Аркадия Непиталюка (у всех по четыре номинации).

Всего в этом году награды будут вручены в 11 номинациях: впервые будет выбран лучший полнометражный и короткометражный документальные фильмы в двух отдельных категориях.

Видео дня

Лучший полнометражный игровой фильм

"Медовый месяц", режиссер Жанна Озирная

"Редакция", режиссер Роман Бондарчук

"Серые пчелы", режиссер Дмитрий Моисеев

"Уроки толерантности", режиссер Аркадий Непиталюк

Лучшая режиссура

Роман Бондарчук ("Редакция")

Сергей Маслобойщиков ("Яса")

Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы")

Мария Стоянова ("Фрагменты льда")

Лучший актер

Виктор Жданов ("Серые пчелы")

Роман Луцкий ("Медовый месяц")

Владимир Ямненко ("Серые пчелы")

Александр Ярема ("Уроки толерантности")

Лучшая актриса

Ирина Нирша ("Медовый месяц")

Жанна Озирна ("Редакция")

Алла Сергийко ("Яса")

Елена Узлюк ("Уроки толерантности")

Лучший сценарий фильма

Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы")

Аркадий Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантности")

Жанна Озирная ("Медовый месяц")

Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко ("Редакция")

Лучший полнометражный документальный фильм

"Мирные Люди", режиссер Оксана Карпович

"Реал", режиссер Олег Сенцов

"Сентиментальное путешествие к планете Параджанова", режиссер Тарас Томенко

"Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова

Лучший короткометражный документальный фильм

"Взрывы возле музея", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук

"Войсы из Бахмута", режиссер Игорь Бабаев

"Под знаком якоря", режиссер Тарас Спивак

"Там, где заканчивается Россия", режиссер Алексей Радинский

Лучший короткометражный игровой фильм

"Войсы из Бахмута", режиссер Игорь Бабаев

"Дополнительные сцены", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук

"Конец истории", режиссер Станислав Битюцкий

"Седьмая Смена", режиссер Наталья Ильчук

"Внимание, добрый пес!", режиссер Аделина Борец

Лучший анимационный фильм

"Мост", режиссер Никита Лыськов

"Сага о корове-русалке", режиссер Саша Даниленко

"Спуки Лупс", режиссер Стас Сантимов

"Я умерла в Ирпене", режиссер Анастасия Фалилеева

Открытие года

"Медовый месяц", режиссер Жанна Озирная

"Фарфоровая война", режиссер Слава Леонтьев, Брендан Белломо

"Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова

"Nice Ladies", режиссер Мария Пономарева

За достижения

Ольга Бирзул, книга "Твоя книга о кино"

Антельм Видо, статья Ciné-Ukraine, histoire(s) d'indépendance / Кино-Украина, история(и) независимости

Владимир Войтенко, возобновление печатного журнала экранных искусств "КИНО-КОЛО", 2024 1 (39) – Украина в огне

"Довженко-Центр (кураторская группа: Алена Пензий, Александр Телюк, Станислав Битюцкий), выставка "Река кричала, выла, как раненый зверь"

Напомним, в 2023 году лучшим фильмом по версии премии "Киноколо" стал нуарный триллер "Ля Палисиада" режиссера Филиппа Сотниченко.

В 2024 году именно этот фильм выбрали претендентом от Украины на "Оскар".

Ежегодная Национальная премия кинокритиков "Киноколо" была основана в 2018 году. В предыдущие годы лучшими фильмами, кроме "Ля Палисиады", также становились "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича и "Домой" Наримана Алиева.

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