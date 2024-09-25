Фильмы "Медовый месяц" и "Редакция" стали главными претендентами на премию "Киноколо-2024" / коллаж УНИАН, скриншоты

7-я Национальная премия кинокритиков "Киноколо", которая будет вручаться во время открытия 8-го кинофестиваля "Киевская неделя критики" 17 октября 2024 года, объявила претендентов на получение наград.

Наибольшее количество номинаций получила лента "Медовый месяц" Жанны Озирной – она претендует на пять наград. Также лидерами по численности номинаций стали картины "Редакция" Романа Бондарчука, "Серые пчелы" Дмитрий Моисеева и "Уроки толерантности" Аркадия Непиталюка (у всех по четыре номинации).

Всего в этом году награды будут вручены в 11 номинациях: впервые будет выбран лучший полнометражный и короткометражный документальные фильмы в двух отдельных категориях.

Видео дня

Лучший полнометражный игровой фильм

  • "Медовый месяц", режиссер Жанна Озирная
  • "Редакция", режиссер Роман Бондарчук
  • "Серые пчелы", режиссер Дмитрий Моисеев
  • "Уроки толерантности", режиссер Аркадий Непиталюк

Лучшая режиссура

  • Роман Бондарчук ("Редакция")
  • Сергей Маслобойщиков ("Яса")
  • Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы")
  • Мария Стоянова ("Фрагменты льда")

Лучший актер

  • Виктор Жданов ("Серые пчелы")
  • Роман Луцкий ("Медовый месяц")
  • Владимир Ямненко ("Серые пчелы")
  • Александр Ярема ("Уроки толерантности")

Лучшая актриса

  • Ирина Нирша ("Медовый месяц")
  • Жанна Озирна ("Редакция")
  • Алла Сергийко ("Яса")
  • Елена Узлюк ("Уроки толерантности")

Лучший сценарий фильма

  • Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы")
  • Аркадий Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантности")
  • Жанна Озирная ("Медовый месяц")
  • Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко ("Редакция")

Лучший полнометражный документальный фильм

  • "Мирные Люди", режиссер Оксана Карпович
  • "Реал", режиссер Олег Сенцов
  • "Сентиментальное путешествие к планете Параджанова", режиссер Тарас Томенко
  • "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова

Лучший короткометражный документальный фильм

  • "Взрывы возле музея", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук
  • "Войсы из Бахмута", режиссер Игорь Бабаев
  • "Под знаком якоря", режиссер Тарас Спивак
  • "Там, где заканчивается Россия", режиссер Алексей Радинский

Лучший короткометражный игровой фильм

  • "Войсы из Бахмута", режиссер Игорь Бабаев
  • "Дополнительные сцены", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук
  • "Конец истории", режиссер Станислав Битюцкий
  • "Седьмая Смена", режиссер Наталья Ильчук
  • "Внимание, добрый пес!", режиссер Аделина Борец

Лучший анимационный фильм

  • "Мост", режиссер Никита Лыськов
  • "Сага о корове-русалке", режиссер Саша Даниленко
  • "Спуки Лупс", режиссер Стас Сантимов
  • "Я умерла в Ирпене", режиссер Анастасия Фалилеева

Открытие года

  • "Медовый месяц", режиссер Жанна Озирная
  • "Фарфоровая война", режиссер Слава Леонтьев, Брендан Белломо
  • "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова
  • "Nice Ladies", режиссер Мария Пономарева

За достижения

  • Ольга Бирзул, книга "Твоя книга о кино"
  • Антельм Видо, статья Ciné-Ukraine, histoire(s) d'indépendance / Кино-Украина, история(и) независимости
  • Владимир Войтенко, возобновление печатного журнала экранных искусств "КИНО-КОЛО", 2024 1 (39) – Украина в огне
  • "Довженко-Центр (кураторская группа: Алена Пензий, Александр Телюк, Станислав Битюцкий), выставка "Река кричала, выла, как раненый зверь"

Напомним, в 2023 году лучшим фильмом по версии премии "Киноколо" стал нуарный триллер "Ля Палисиада" режиссера Филиппа Сотниченко.

В 2024 году именно этот фильм выбрали претендентом от Украины на "Оскар".

Ежегодная Национальная премия кинокритиков "Киноколо" была основана в 2018 году. В предыдущие годы лучшими фильмами, кроме "Ля Палисиады", также становились "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича и "Домой" Наримана Алиева.

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