7-я Национальная премия кинокритиков "Киноколо", которая будет вручаться во время открытия 8-го кинофестиваля "Киевская неделя критики" 17 октября 2024 года, объявила претендентов на получение наград.
Наибольшее количество номинаций получила лента "Медовый месяц" Жанны Озирной – она претендует на пять наград. Также лидерами по численности номинаций стали картины "Редакция" Романа Бондарчука, "Серые пчелы" Дмитрий Моисеева и "Уроки толерантности" Аркадия Непиталюка (у всех по четыре номинации).
Всего в этом году награды будут вручены в 11 номинациях: впервые будет выбран лучший полнометражный и короткометражный документальные фильмы в двух отдельных категориях.
Лучший полнометражный игровой фильм
- "Медовый месяц", режиссер Жанна Озирная
- "Редакция", режиссер Роман Бондарчук
- "Серые пчелы", режиссер Дмитрий Моисеев
- "Уроки толерантности", режиссер Аркадий Непиталюк
Лучшая режиссура
- Роман Бондарчук ("Редакция")
- Сергей Маслобойщиков ("Яса")
- Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы")
- Мария Стоянова ("Фрагменты льда")
Лучший актер
- Виктор Жданов ("Серые пчелы")
- Роман Луцкий ("Медовый месяц")
- Владимир Ямненко ("Серые пчелы")
- Александр Ярема ("Уроки толерантности")
Лучшая актриса
- Ирина Нирша ("Медовый месяц")
- Жанна Озирна ("Редакция")
- Алла Сергийко ("Яса")
- Елена Узлюк ("Уроки толерантности")
Лучший сценарий фильма
- Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы")
- Аркадий Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантности")
- Жанна Озирная ("Медовый месяц")
- Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко ("Редакция")
Лучший полнометражный документальный фильм
- "Мирные Люди", режиссер Оксана Карпович
- "Реал", режиссер Олег Сенцов
- "Сентиментальное путешествие к планете Параджанова", режиссер Тарас Томенко
- "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова
Лучший короткометражный документальный фильм
- "Взрывы возле музея", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук
- "Войсы из Бахмута", режиссер Игорь Бабаев
- "Под знаком якоря", режиссер Тарас Спивак
- "Там, где заканчивается Россия", режиссер Алексей Радинский
Лучший короткометражный игровой фильм
- "Войсы из Бахмута", режиссер Игорь Бабаев
- "Дополнительные сцены", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук
- "Конец истории", режиссер Станислав Битюцкий
- "Седьмая Смена", режиссер Наталья Ильчук
- "Внимание, добрый пес!", режиссер Аделина Борец
Лучший анимационный фильм
- "Мост", режиссер Никита Лыськов
- "Сага о корове-русалке", режиссер Саша Даниленко
- "Спуки Лупс", режиссер Стас Сантимов
- "Я умерла в Ирпене", режиссер Анастасия Фалилеева
Открытие года
- "Медовый месяц", режиссер Жанна Озирная
- "Фарфоровая война", режиссер Слава Леонтьев, Брендан Белломо
- "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова
- "Nice Ladies", режиссер Мария Пономарева
За достижения
- Ольга Бирзул, книга "Твоя книга о кино"
- Антельм Видо, статья Ciné-Ukraine, histoire(s) d'indépendance / Кино-Украина, история(и) независимости
- Владимир Войтенко, возобновление печатного журнала экранных искусств "КИНО-КОЛО", 2024 1 (39) – Украина в огне
- "Довженко-Центр (кураторская группа: Алена Пензий, Александр Телюк, Станислав Битюцкий), выставка "Река кричала, выла, как раненый зверь"
Напомним, в 2023 году лучшим фильмом по версии премии "Киноколо" стал нуарный триллер "Ля Палисиада" режиссера Филиппа Сотниченко.
В 2024 году именно этот фильм выбрали претендентом от Украины на "Оскар".
Ежегодная Национальная премия кинокритиков "Киноколо" была основана в 2018 году. В предыдущие годы лучшими фильмами, кроме "Ля Палисиады", также становились "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича и "Домой" Наримана Алиева.