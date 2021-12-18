Баста регулярно посещает оккупированный Крым, однако въезд в Украину ему не запрещают.

Российский рэпер Василий Вакуленко ("Баста"), поддержавший оккупацию РФ Крыма, вновь гастролирует по городам Украины. 17 декабря россиянин выступил во Дворце спорта в Харькове.

Как свидетельствуют отснятые его поклонниками ролики, на концерт, несмотря на политическую позицию Вакуленко, пришли сотни украинцев.

Зал был плотно заполнен фанатами Басты, без соблюдения карантинных мер, в частности социальной дистанции.

Накануне организаторы обещали "большое выступление артиста в Украине после летнего аншлага". Билеты стартовали от 650 гривень.

В воскресенье, 19 декабря, Баста планирует выступить в STEREO Plaza в Киеве.

Как писал УНИАН, фронтмен группы ТНМК Олег Мыхайлюта ("Фагот") признался, что не понимает украинцев, которые ходят на концерты российского рэпера: "Я не понимаю те 15 тысяч человек, которые пришли на концерт Басты. Чувак, который топит за Крым, Путину лижет задницу и ... кто эти люди". Их Фагот назвал "потенциальными получателями российских паспортов" и "пятой колонной".

С 2017 по 2020 годы Василий Вакуленко (Баста) находился в перечне лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, из-за регулярных гастролей в оккупированном Крыму. Однако в 2021 году СБУ и пограничная служба запрет не продлили.

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Автор: Виолетта Орлова