Музыкант назвал украинцев, пришедших летом на концерт российского рэпера, "потенциальными получателями российских паспортов".

Фронтмен группы ТНМК Олег Михайлюта ("Фагот") говорит, что радуется принятому Радой закону о языке, "потому что сейчас мы в состоянии войны, и в культурном – так же".

Об этом он рассказал в интервью YouTube-блогерше DOROTYE.

"Я не понимаю те 15 тысяч человек, которые пришли на концерт Басты. Чувак, который топит за Крым, Путину лижет задницу и ... кто эти люди?" - обратился Фагот.

Он добавил, что не знаком лично с россиянином, но "пересекался когда-то один раз" на одном из концертов в Москве.

Читайте такжеСтерненко призвал запретить Басте въезд в Украину: "Прославляет армию РФ"Музыкант поддерживает "в глобальном смысле" петицию продюсера Игоря Кондратюка о запрете гастролей российских исполнителей, но понимает, что "исключения тоже могут быть".

В то же время фронтмен ТНМК удивлен, как "БГ" (Борис Гребенщиков, "Аквариум") может выступать в Украине после сделанных заявлений, что в Крыму он, мол, не видел украинцев.

"Вот как Басту сюда пустили? Я понимаю популярность, это мощная музыкальная единица, но у нас идет война?! И он конкретно на стороне врага. Причем не просто тихо, а публично. Как наши украинцы к нему приходят – я этого не понимаю. Кто эти люди? Пятая колонна? Потенциальные получатели российских паспортов?! Я не понимаю", - высказался Фагот.

С 2017 по 2020 годы Василий Вакуленко (Баста) находился в перечне лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, из-за регулярных гастролей в оккупированном Крыму. Однако в 2021 году СБУ и пограничная служба запрет не продлили.

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Автор: Виолетта Орлова